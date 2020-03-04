«Есть то, чем кормят в школах, невозможно»: в Госдуме предложили изменить закон о госзакупках

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента вновь поднималась тема о качестве школьного питания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова в ходе правительственного часа заявила, что проблема остается, несмотря на принятые законы о горячем питании в образовательных учреждениях, и предложила изменить закон о госзакупках.

По словам парламентария, сейчас жалобы родителей и самих школьников свидетельствуют о том, что с качественным питанием в школах большие проблемы. «Есть то, что там готовят, невозможно – ибо по 44-му закону выигрывает тот, кто упал [по цене в ходе аукциона] ниже нижнего, – пояснил она. – Там же должно быть безопасное, качественное, сбалансированное питание, набор витаминов, белков, жиров. Кто должен это контролировать, и когда это можно пресечь, так как мы экономим на детях? Мне кажется, в 44-ФЗ надо внести несколько иные критерии, а не только самую низкую цену».

В ответ глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заверил, что такие критерии в законе прописаны. «Такие критерии в 44-ФЗ в отношении питания школьников содержатся. Никакого тупого аукциона на понижение цены, что побеждает тот, кто даст наименьшую цену, нет в законе. Там есть любое разнообразное меню, которое должно в конечном итоге приводить к победе того, кто предложит соответствующую цену и качество на основе стандарта, – уточнил Артемьев. – Иными словами, если заказчики хотят хулиганить, то они могут устроить такую глупость, как просто аукцион на понижение. А если они грамотно проводят предквалификацию, читая закон, в котором есть все соответствующие нормы, то они получат нормальное соотношение цены и качества при заданном стандарте. Что нам и нужно».

Как ранее сообщал «Новый День», в России предполагается обеспечить горячим питанием всех учащихся начальной школы. На эти цели в 2020 году планируется выделить 21,8 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах – по 43,6 млрд. При этом методика расчета стоимости питания для регионов РФ до сих пор не определена: для решения этого вопроса 6 марта в очередной раз соберется трехсторонняя комиссия с участием федеральных законодателей и представителей правительства.

Москва, Татьяна Дорофеева

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