Силуанов уточнил, как Минфин рассчитал стоимость горячего питания для школьников

Объем бюджетных средств, которые планируется выделить на горячее питание школьников, рассчитывался, исходя из родительской платы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Минфина Антон Силуанов сегодня на заседании бюджетного комитета Госдумы.

В целом, подчеркнул Силуанов, в 2020 году на горячее школьное питание для начальной школы планируется выделить 21,8 млрд рублей, в 2021 и 2022 года – по 43,6 млрд. «Как определялась эта цифра? Действительно, мы предусмотрели уже в этом году дополнительный ресурс. Она определялась, исходя из того, что, как было сказано в послании президента – деньги на горячее питание должны быть изысканы из трех уровней бюджета: федеральный, региональный и местный, – пояснил министр финансов РФ. – Мы посмотрели объем родительской платы, который был в качестве источника на горячее питание, и по сути заместили этот источник из средств федерального бюджета».

В то же время, как заявил Силуанов, вопрос модернизации школьных столовых и оборудования должны решать региональные власти. «И мы считаем, субъекты и органы местного самоуправления должны дополнительно посмотреть на предмет готовности школ обеспечить это горячее питание. Напомню также, что президент сказал, что до 1 сентября 2023 года нам нужно в полном объеме подготовиться и решить эту проблему», – подчеркнул он.

Глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров, отвечая на вопросы, уточнил, что норматив горячего питания сегодня рассчитывается, исходя из цены от 57 до 72 рублей. По его словам, сумма, заложенная сейчас в законопроекте, дает возможность для старта тем школам, которые уже готовы обеспечить младших учеников горячим питанием. «Очень сложно сказать – 57 рублей, 72 рубля, хватит ли этого. Это вопрос, какие требования мы предъявляем к качеству этого горячего питания. Это вопрос на самом деле разницы в регионах. У нас есть индекс бюджетных расходов, у каждого региона они разные, и это нужно будет учитывать, когда мы говорим о горячем питании. Поэтому та сумма, которая у нас сейчас идет – это сумма, дающая возможность стартовать в этом году тем, кто более менее готов – с 1 сентября. Она может корректироваться», – сказал Макаров.

Он также отметил, что следующее заседание трехсторонней комиссии, которая, в частности, будет решать вопрос методики подсчета стоимости горячего питания, состоится 6 марта. «Все эти вопросы мы будем очень подробно обсуждать», – заверил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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