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Четверг, 5 марта 2020, 13:39 мск

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Жириновский предложил объявить в Госдуме карантин и посмотреть «Прощание со Сталиным» в домашних условиях

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с угрозой коронавируса посоветовал депутатам отказаться от посещения кинотеатров и предложил отменить в здании нижней палаты парламента проведение не только экскурсий, но и выставок, «круглых столов» и парламентских слушаний.

Посмотреть фильм «Прощание со Сталиным» Сергея Лозницы, состоящий из кадров кинохроники 1953 года, Жириновский посоветовал в домашних условиях, и даже предложил купить флеш-накопители с кинолентой у депутата от ЛДПР Василия Власова.

«На наших глазах нагло рекламируют фильмы. Сначала запрещают «Похороны Сталина» и «Смерть Сталина» – все бросаются смотреть, и продюсеры зарабатывают деньги. А мы все в дураках, – заявил он. – Этот фильм последний – это вообще только хроника. Та хроника, которую от нас скрывали 60 лет. Зачем? Ну, жертвы были, там кто-то плакал, не плакал – это похороны».

Парламентарий сообщил, что «уже дал задание», и ему предоставили копию фильма на флеш-накопителе. «В кинотеатр я не пойду, и вам не советую. Возьмите у Власова. Власов! Сколько у нас будет стоить флешка с фильмом про Сталина? Ну для депутатов со скидкой дай, и в приложение перчатки и маска бесплатно», – сказал Жириновский, не забыв отметить при этом, что «Сталин умер слишком поздно, лучше бы на 10 лет раньше».

При этом лидер ЛДПР предложил запретить проведение в Госдуму и других массовых мероприятий, предполагающих участие большого количества граждан, не являющегося работниками аппарата думы и депутатами. «Нельзя здесь шутить. У нас хорошо, почти нет родного гриппа, все болеют приезжие из Италии, из Китая. А русского гриппа нету, никто здесь в России не стал больным, – заявил Жириновский. – Нет источника. Чем хорош авторитарный режим? Китай уже перекрыл выход коронавируса, но это жесточайшие меры вплоть до смертной казни. В Италии нет таких мер, и она всю Европу заразила».

Как сообщал «Новый День», в России зарегистрирован уже седьмой случай заражения новым типом коронавируса. Заболевшим стал гражданинаИталии, прибывший в страну 29 февраля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.03.20

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