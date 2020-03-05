Медики подтвердили еще один случай заражения коронавирусом в России

В России зарегистрирован новый, седьмой по счету, случай заражения новым типом коронавируса.

Заболевание выявлено у гражданина Италии, прибывшего в страну 29 февраля, сообщает Роспотребнадзор. 2 марта иностранец обратился за медицинской помощью – у мужчины были симптомы ОРВИ, после чего его госпитализировали в инфекционный бокс. Анализы подтвердили наличие COVID-19 в организме итальянца. В какой российский город прибыл инфицированный иностранец и где он сейчас находится, в ведомстве не уточняют.

В санэпидслужбе отметили, что заболевание у гражданина Италии протекает в легкой клинической форме, пациент получает симптоматическую терапию. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Все люди, с которым общался заболевший, определены и находятся под медицинским наблюдением. «Проводится их лабораторное обследование», – говорится в сообщении.

Обновлено. По данным телеканала «Россия-24», заразившийся коронавирусом итальянец находится в Санкт-Петербурге – это студент Северо-Западно медицинского университета имени И. И. Мечникова.

Ранее сообщалось, что студента этого вуза из Италии доставили в больницу для обследования на коронавирус, а в самом общежитии, где он проживал, ввели двухнедельный карантин. У итальянца были симптомы простуды, он обратился в поликлинику за медицинской помощью, откуда его госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу.

Ранее новая коронавирусная инфекция была выявлена в России у шести человек. Первыми зараженными оказались двое граждан Китая. Их поместили в карантин в больницах Читы и Тюмени. Заболевшие уже вылечены и выписаны. На прошлой неделе медики подтвердили коронавирус у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице в Казани. Шестым стал молодой россиянин, вернувшийся в Москву из Италии в конце февраля.

Число случаев заражения новым коронавирусом в мире на сегодняшний день превысило 95 тысяч человек, умерли около 3,3 тыс. заболевших. Помимо Китая, Италия остается одним из трех основных очагов распространения заболевания наряду с Южной Кореей и Ираном. В Италии на данный момент зарегистрировано 3089 зараженных коронавирусом, умерли 107 человек. В стране до 15 марта отменены занятия в школах и университетах. Власти рассматривают вопрос расширения карантинной зоны под Бергамо в Ламбардии. Сейчас карантин введен в11 населенных пунктах на севере Италии.

Москва, Наталья Петрова

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