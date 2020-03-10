«Кто-то старается создать атмосферу паники на рынке»: в Госдуме заговорили о социальных обязательствах

В России, несмотря на обвал на финансовых рынках, будут выполнены все социальные обязательства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил его председатель Андрей Макаров.

«Я хотел бы обратить внимание на одно очень важное обстоятельство, – заявил Макаров после обсуждения поправок в федеральный бюджет, связанных с реализацией послания главы государства. – Вы видите, что кто-то очень серьезно старается создать атмосферу паники на рынке, что не будут выполнены социальные обязательства, что люди не будут получать там пенсии, зарплаты и так далее. Я хотел бы обратить внимание, что наше принятие закона обо всех социальных обязательствах той социальной программы, которую президент озвучил в своем послании, без единого изменения – и является гарантией того, что все обязательства перед людьми будут выполнены».

Комитет Госдумы поддержал во втором чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. При этом с подачи Макарова комитет практически без обсуждения отверг шесть поправок, внесенных депутатами ко второму чтению. В частности, речь шла о предложении предоставить федеральные средства тринадцати регионам-донорам, которые пока Минфин финансировать не собирается.

Как сообщал «Новый День», торги на Московской бирже во вторник, 10 марта, начались с резкого падения рубля после обвала цен на нефть и вчерашнего шторма на мировых фондовых рынках. По состоянию на 10:00 мск, доллар взлетел до 72,24 рубля, что на 3,65 рубля выше цены закрытия предыдущих торгов 6 марта. Евро на старте торгов вырос до 81,89 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов рухнул на 10,15% до 2443,39 пункта. Индекс РТС обвалился на 15,03% до 1069,43 пункта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.03.20

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