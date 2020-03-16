«Это хамство нефтяных олигархов»: цены на бензин в России продолжат расти

В России цены на бензин будут гарантированно повышаться из-за «хамского поведения нефтяных олигархов». Об этом, как предает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников высказал мнение, что цены на бензин в России продолжат рост. «За свою долгую жизнь я случаев удешевления бензина не видел. Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла. Это в Америке они сейчас сбросили стоимость бензина, но они же «чудаки» – мы их не любим. А у нас в России гарантированно будет повышаться. Я, может быть, жестко говорю и неполиткорректно, но просто уже достало это хамское, хапающее поведение нефтяных олигархов», – заявил он.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин согласился, что снижения цен ждать бессмысленно. «В монополизированной экономике, в котором государство считает, что свобода предпринимателя – это свобода грабить потребителя за счет монопольного положения, снижения цен просто не бывает», – подчеркнул он.

При этом эксперт обратил внимание, что отраслевики из-за последних решений правительства, в частности, налогового маневра, так же переживают нелучшие времена. «Я хочу напомнить, что весь прошлый год и сейчас вся нефтеперерабатывающая промышленность России, без исключения, убыточна. Это величайшее достижение правительства России, которое при помощи налогового маневра сумело сделать так, что, во-первых, цены на бензин подскочили очень сильно, а, во-вторых, при этом вся нефтеперерабатывающая промышленность убыточна», – констатировал он.

По словам Делягина, участников рынка от поднятия внутренних цен сдерживает только бедность населения. «Что же мешает проклятым нефтяным монополистам поднимать цены? То же самое, что мешает монополистам в других отраслях – нищета людей. Нефтяные компании не повышали цены или повышали их незначительно просто потому, что при большем повышении они сокращали бы доход в силу резкого сокращения потребления», – сказал Делягин.

Напомним, сегодня цены на нефть Brent обрушились до $31 за баррель.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.03.20

Новый экономический кризис изменит весь миропорядок. / Ситуация ухудшилась: мэр Москвы закрыл школы и запретил все массовые мероприятия. / «Имитация бурной деятельности»: зачем нагнетают коронавирусную панику. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»