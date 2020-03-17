«Кин-Дза-Дза» в действии: депутатам Госдумы посоветовали приседать и говорить «кю»

Госдума из-за ситуации с коронавирусом отменила парламентские слушания по законопроектам о защите и поощрении инвестиций. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании думского комитета по бюджету и налогам сообщил его руководитель Андрей Макаров.

«Было решение провести большие парламентские слушания, – отметил Макаров. – Хотели провести перед вторым чтением, но в силу сложившихся обстоятельств стало понятно, что парламентские слушания провести невозможно». Он также пояснил, что речь идет о двух законопроектах, касающихся защиты инвестиций.

Чтобы разрядить обстановку в ожидании опаздывавшего представителя правительства Макаров предложил депутатам занять места в зале на отдалении друг от друга. «У меня есть предложение – с точки зрения того, чтобы уже больше руки друг другу не подавать… давайте – на полтора метра от меня отсядьте, – сказал он. – Вот, все по периметру. Помните, был совершенно замечательный фильм «Кин-Дза-Дза»? Давайте будем приседать и делать «кю». Совершенно безопасно! Нет возражений, коллеги?»

Что касается региональной недели, когда парламентарии должны будут проводить в регионах встречи с избирателями, Макаров посоветовал депутатам руководствоваться здравым смыслом и решать вопросы на местах самостоятельно. «Где-то можно будет по скайпу связаться, сейчас есть все эти вещи. Но очевидно, что нельзя людей подвергать риску, когда проходят встречи и так далее… просто здравый смысл. Нет же никаких директивных указаний. Думаем все равно о людях, они не должны подвергаться дополнительному риску», – отметил депутат, подчеркнув, что прием граждан можно провести по скайпу.

Ранее в Госдуме были отменены все экскурсии, выдача пропусков в здание парламента ограничена.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.03.20

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