Пригожин готовит иск против США на 50 млрд долларов за незаконное преследование «Конкорда»

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин готовится взыскать с Соединенных штатов Америки 50 миллиардов долларов компенсации за незаконное преследование и санкции после победы в деле «США против «Конкорда». Подробности сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Окружной Суд Колумбии прекратил уголовное дело «США против Конкорда», подтвердив необоснованность обвинений о вмешательстве России и представителей компании «Конкорд» в избирательную систему США. Судебный документ с решением представило юридическое издание Law&Crime на ресурсе SCRIBD.

Прекращение уголовного дела прокомментировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд». По мнению предпринимателя, решение было очевидным, и суд только доказал еще раз необоснованность обвинений. Однако судебный процесс еще не закончен, так как США должны понести ответственность за противоправную деятельность.

«Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд против США» за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов», – передала заявление Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Ранее новостное агентство ТАСС сообщило, что Окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении уголовного процесса против «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» в деле о вмешательстве в выборы США в 2016 году. Дело прекращено без права возвращения в суд. По мнению американских прокуроров, преследование «Конкорда» не служит интересам нацбезопасности государства.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 17.03.20

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