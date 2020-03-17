«В условиях ЧС выборы не проводятся»: Госдуме предложили вернуть порог явки

Эксперимент с электронным голосованием, прошедший в Москве на выборах в городскую думу, будет распространен на всю страну на довыборах в Госдуму и региональных выборах 2020 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении приняла сегодня нижняя палата парламента. Авторами документа стала группа депутатов-«единороссов» – в частности, это Ольга Савостьянова, Дмитрий Ламейкин и Валерий Иванов.

Думская оппозиция заявила, что будет голосовать против. В частности, депутат от ЛДПР Сергей Иванов со своей стороны напомнил, что на момент голосования по законопроекту в первом чтении в зале пленарных заседаний Госдумы не было кворума. «В зале находилось человек 120. После чего Александр Дмитриевич [Жуков, вице-спикер] сказал – коллеги, кто не в зале, зайдите, – сказал Иванов спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которого в тот момент не было в зале. – Всего проголосовало 300 человек. Депутат Куринный сказал – в зале-то всего 130 человек! На это сказали что все нормально, заседание объявлено закрытым. Вот так работает эта система».

Иванов подчеркнул, что в ходе электронного голосования в Москве кандидаты от администрации набирали в полтора-два раза больше голосов, чем независимые кандидаты. «Понимаете, для чего это делается? Потому что ни проверить, ни установить подлинность всех этих блокчейнов и прочих вещей не представляется возможным вообще», – констатировал он.

Парламентарий также отметил, что в столице «рабочая группа провела полнейшее расследование, очень подробное, с графиками, где указала и как граждан заставляли регистрироваться на сайте Госуслуг, и как потом следили за тем, как и за кого они голосуют». «И ведь эта система из 12 часов, отпущенных на голосование, 4 часа вообще не работала, а это 30% времени, – обратил внимание Иванов. – И этим всем руководит не МГИК, а департамент информационных технологий города Москвы».

«И так люди не хотят ходить на выборы, потому что не верят. Для чего же вы это все делаете?» – спросил он представителей «Единой России». При этом Иванов подчеркнул, что в законопроекте указана недостоверная информация, что дополнительное финансирование для распространения эксперимента с электронным голосованием не потребуется. «Оно потребуется, коллеги», – заключил Иванов.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, напомнил, что в РФ был снят порог явки за исключением выборов президента. «У нас один человек придет и выборы состоялись», – обратил внимание он, не преминув сообщить, что «в условиях ЧС и военного положения выборы ни в одной стране не проводятся».

«Институт выборов вызывает крайнее недовольство у избирателей, из-за этого резко упала явка, – указал парламентарий. – Посмотрите три последние кампании в городах-миллионниках – там последовательно снижается явка. И потом: более миллиарда рублей было потрачено, чтобы на 100 тыс участках поставить видеокамеры. Но ими же никто не пользуется! Более того – большая часть их уже не работает или сняты. Даже те, которые были включены. За ними же смотрели специальные люди, и вы результаты этих съемок не получите».

В этой связи депутат предложил вернуть в законодательство порог явки, «чтобы люди доверяли выборам и активно ходили на выборы». «И как в цивилизованных странах: не пришли вы на выборы – до следующей избирательной кампании не имеете права в этот орган обращаться. Потому что вы проявили инфантильность. Это будет правильно», – заявил Коломейцев.

В ответ депутат от «ЕР» Дмитрий Ламейкин сказал, что эксперимент в Москве прошел в прошлом год успешно – правда, про зависшую на четыре часа систему голосования он предпочел вообще не упоминать. «Официально ни одна жалоба не была подана!» – подчеркнул он.

В результате за идею продлить эксперимент с электронным голосованием на 2020 год проголосовало 296 парламентариев, против оказалось 39, воздержавшихся не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.03.20

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