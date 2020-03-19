«Отравленный воздух!..» Жириновский потребовал срочно построить новое здание Госдумы с душевыми для депутатов

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов не разъезжаться по своим территориям, а остаться в Москве на время региональной недели. Кроме того, глава либерал-демократов призвал срочно построить новое здание Госдумы, увеличив в несколько раз зал заседаний и помещения для депутатов.

В Госдуме в понедельник начинается региональная неделя, парламентарии разъедутся по своим регионам – однако учитывая ситуацию с коронавирусом, проводить массовые приемы населения и встречи с избирателями нельзя, отметил Жириновский.

«Я считаю, что все депутаты должны остаться в Москве, всех помощников надо на удаленке сделать, и по одному человеку в кабинете пусть сидят здесь», – заявил он.

Кроме того, Жириновский призвал «срочно исправить проект нового здания [Госдумы] и внести поправку, чтобы зал был больше в несколько раз, чтобы вы сидели – на метр вокруг вас никого нет, а не как сейчас впритык».

Увеличить надо не только зал заседаний, но и кабинеты депутатов, потребовал Жириновский. «Где депутат будет мыть руки, у него же нет раковины в кабинете? – объяснил он. – У депутата должна быть рабочая комната, комната отдыха, душ, все эти санитарные вещи, и отдельно большая комната для всех помощников с отдельным выходом».

«Я уже тысячу раз сказал – здесь при советской власти сидели уборщицы и работники Госплана! Ответственные работники госплана здесь кино смотрели вечером. А сейчас заседает высший орган власти, это чудовищно! – возмутился Жириновский. – Здесь вы дышите воздухом, его гоняют по всему зданию, один и тот же отравленный, гадкий воздух. Надо продумать все, чтобы это был парламент на века!»

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

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