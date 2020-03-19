Госдума разрешила себе принимать законы при отсутствии кворума

Депутаты Госдумы не стали запрещать себе принимать федеральные законы в отсутствии кворума. Как передает корреспондент РИА «Новый день», предложение представителя фракции ЛДПР Сергея Иванова внести в Регламент парламента правило о том, что голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие большинство от числа депутатов, не нашло поддержки.

Парламентарий обращал внимание, что соблюдение регламента – «вещь очень важная». «Сами посудите – вы печете пирожки с нарушением технологии, и их просто выбрасывают, потому что они несъедобны, – объяснил Иванов свое предложение. – Точно так же и принятие законов требует соблюдения регламентных процедур, тогда эти законы уже обязательны для исполнения – ибо, если мы сами все нарушаем в процессе принятия, сами понимаете, какое к ним будет отношение».

Иванов подчеркнул, что Регламент и сейчас обязывает парламентариев принимать участие в голосовании, и в доказательство привел несколько норм. В частности, напомнил он, правомочным считается заседание, если на нем присутствует большинство депутатов палаты. «Вот оглянитесь вокруг. Я до этого специально поднимался наверх и пересчитал – у меня получилось 142 депутата, – сообщил Иванов. – Как сами понимаете, никакого кворума это не составляет».

Парламентарий также отметил, что депутаты Госдумы на заседании должны принимать участие в голосовании. «Те, кто, по выражению нашего коллеги, ушел в места для задумчивости, участия в заседании на данный момент не принимают», – уточнил он. В статье о порядке голосования и принятия решений Регламента Госдумы сказано, что депутат выбирает один из вариантов ответа: за, против или воздержался. «Кнопки «не голосуем», коллеги, не существует. Посмотрите на свое рабочее место – нет там такой кнопки», – подчеркнул он, отметив, что «логично и понятно – если за, голосуем за, если против – то против, если не понял или засомневался – то выдержался».

Депутат указал, что спикер Госдумы регулярно напоминает, что голосовать можно только за себя, а не за соседа или товарища по фракции. При отсутствии кворума председательствующий должен перенести голосование на следующее заседание Госдумы. «Поэтому когда вы говорите «не голосуем» и не жмете на кнопки, и мы здесь видим, что проголосовал 1-2-3 или четыре человека, то голосование-то не состоялось! Это все прописано в Регламенте, это не я придумал», – констатировал Иванов.

«Если проголосовало больше 225 человек, и мы видим это на табло – значит, в зале есть кворум. Если же этого нет, то извините, коллеги, не надо требовать от граждан соблюдения законов, которые мы принимаем», – сказал депутат.

При этом, отметил он, ни одна фракция его идею не поддержала. «Тогда прекратите критиковать «Единую Россию», – предложил он коллегам по думской оппозиции. – Потому что вы поступаете так же».

Глава думского комитета по регламенту Ольга Севастьянова в ответ заявила, что голосование – это волеизъявления депутата, и до сих пор ни разу ни один депутат не заявлял во всеуслышание о том, что это право было нарушено. По ее словам, зафиксированное в Регламенте право «воздержаться от принятия решения» можно понимать, как право не голосовать вообще.

В голосовании по поправке Иванова принял участие лишь 41 депутат, при этом 36 поддержали идею, трое были против и один воздержался.

Напомним, Иванов и ранее заявлял об отсутствии кворума и неправомочности принятых в эти моменты законов. В частности, речь идет о заседании 16 апреля 2019 года, когда рассматривался в первом чтении законопроект о проведении эксперимента с электронным голосованием в Москве. Перед голосованием депутат заявил об отсутствии кворума, пояснив, что в зале присутствует лишь около 140 человек из 450. Однако вице-спикер Александр Жуков все же поставил вопрос на голосование. После этого уже представитель фракции КПРФ Алексей Куринный, взяв слово, сообщил, что в зале в реальности присутствует только 152 депутата, и кворума нет. Однако Жуков отказался пересчитывать депутатов и закрыл заседание.

Москва, Татьяна Дорофеева

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