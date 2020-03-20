Центробанк из-за коронавируса отказался от проверок

Банк России временно откажется от проверок финансовых организаций и готовит послабления в части сдачи ими отчетности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сегодня в ходе пресс-конференции. По ее словам, такие меры будут предприняты из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Чтобы облегчить перевод на удаленную работу сотрудников, мы готовим послабления в части требований к сдаче отчетности. Также мы временно отказываемся от проверок за исключением случаев, которые требуют неотложного регулирования», – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также уточнила, что регуляторные послабления имеют более быстрый и более адресный эффект, когда нужно оказать оперативное и упреждающее воздействие. Такие меры наряду с купированием рисков для финансовой стабильности ограничат произошедшее ужесточение внутренних кредитно-денежных условий на фоне глобальной волатильности.

ЦБ находится в постоянной контакте с правительством, чтобы смягчить негативное влияние сложившейся ситуации на граждан, экономику и финансовый сектор, подчеркнула Набиуллина

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.03.20

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