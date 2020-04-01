«Чем мы тут занимаемся?» Депутат упрекнул Госдуму в замалчивании проблем

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг упрекнул нижнюю палату парламента в игнорировании реальных проблем, связанных с экономическим кризисом и угрозой распространения коронавируса. Политик заявил, что жители России опять вынуждены самостоятельно выживать в сложных условиях.

Депутат подчеркнул, что фракция «эсеров» в целом поддерживает законодательные инициативы, «направленные на поддержку экономики и решение проблем, с которыми столкнулись граждане и страна в этой ситуации». «Но у нас опять – как страна в трудной ситуации, так решать проблемы всей страны должны рядовые граждане, – возмущенно заявил Гартунг. – А олигархи и правительство – в стороне. Мы с таким подходом не согласны. Но нам вчера не дали высказать свою позицию, приняли поправки во втором чтении. А мы бы хотя бы правительству указали на ошибки. Так нельзя работать! Мы Государственная дума, мы должны принимать качественные законопроекты».

При этом, как отметил Гартунг, парламентарии хотели бы увидеть в Госдуме представителей правительства, «которые бы объяснили нам, почему в аптеках нет элементарных средств защиты – ни масок, ни лекарств, вообще ничего нет».

«Мы сейчас можем, что угодно здесь говорить, что безрецептурные и рецептурные лекарства будут доставляться из аптек гражданам – если они там будут! А их нет сейчас, – указал депутат. – Почему мы не можем отменить ввозные пошлины, НДС для лекарств? Но мы сталкиваемся с тем, что их надо сертифицировать в России – а почему не принимать в это время сертификаты иностранных государств? Потому что вообще ничего нет! Вместо этого мы предлагаем дома сидеть и шить маски. А из чего их шить? И марли-то нет!»

По мнению Гартунга, в качестве мер поддержки граждан и бизнеса стоило бы снизить или вообще отменить хотя бы часть налогов – как уже поступили в этой ситуации многие страны мира. «Снизить НДС с 20% до 15%, самая лучшая эффективная мера, которая бы точно могла поддержать промышленность, производства, где наибольшее число занятых, – пояснил депутат. – Или отмена возврата НДС экспортерам сырья. Мы бы сырьевикам из бюджета не вернули бы 2 трлн рублей. Нам что, сейчас лишние 2 трлн рублей? Этого как раз хватило бы, чтоб выплатить всем безработным повышенное пособие по безработице. Выплатить людям из ФСС потерянную зарплату по вынужденному отпуску во время карантина. Вот они, эти деньги. Причем нефтяной сектор заработал в 2018 году более 6 трлн рублей. По 2019 пока нет данных, но там ситуация скорее всего такая же».

Как считает парламентарий, именно эти вопросы должна обсуждать в эти дни Государственная дума, причем многие ответы депутатам хотелось бы услышать именно от правительства РФ. «А мы эти вопросы не обсуждаем. И у граждан возникают вопросы – чем мы тут занимаемся?» – подчеркнул Гартунг.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.04.20

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