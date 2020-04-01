Госдума разрешила онлайн торговлю рецептурными лекарствами

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором и третьем чтении единогласно одобрила разрешение на дистанционную торговлю лекарствами, причем как безрецептурными, так и рецептурными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон дает дополнительные полномочия правительству РФ в условиях ЧС или угрозы распространения опасного заболевания определять временный порядок дистанционной торговли лекарствами – в том числе по рецепту, сообщил депутат Госдумы Александр Петров.

Кроме того, поправки дают правительству полномочия выдавать разрешения аптекам, устанавливать к ним требования и правила доставки лекарств гражданам. При этом закон не распространяется на наркотические, психотропные препараты и лекарства на спиртовой основе с объемной долей спирта свыше 25%.

Комментируя этот документ, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный предложил правительству обратить внимание на рецептурные препараты для льготников. «Для федеральных и региональных. Чтобы их не забыли, и в обязательном порядке эту группу в своем постановлении охватили», – подчеркнул он.

Дистанционная торговля по замыслу авторов закона должна будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.04.20

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