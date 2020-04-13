Рай для популистов: депутаты Госдумы подтянули свой рейтинг на коронавирусе и поправках к Конституции

Конституционная реформа и угроза распространения коронавируса в России стали «стресс-стестом» для нижней палаты парламента. Согласно данным, опубликованным в девятом выпуске «Коэффициента полезности депутатов Государственной думы РФ», в условиях новых вызовов многие депутаты использовали популизм в качестве «козырной карты» и подтянули свой рейтинг.

По словам политолога, одного из авторов доклада Дмитрия Гусева, рейтинг должен был замерить то, как депутаты участвовали в работе по поправкам в Конституцию. «Однако на это наложилась ситуация с коронавирусом, и то, как депутаты среагировали, также частично отражено», – сказал он.

Политолог и соавтор доклада Алексей Мартынов со своей стороны обратил внимание, что Госдума с января 2020 года работала в режиме «стресс-теста». «Мы привыкли, что у нас все в византийской традиции, что у нас – всегда все небыстро. Только были приняты поправки, и началась подготовка к народному голосованию, как мы подошли к угрозе пандемии. Естественно, что меры карантинного характера, законодательного обеспечения этих мер, требовали, чтобы депутаты очень оперативно разрабатывали законы и делали дополнения, чтобы дать возможность действовать в законном поле правительственной комиссии и региональным властям. Эти обстоятельства делают этот период стресс-тестом», – сказал Мартынов.

Комментируя итоги исследования, эксперт отметил, что в самом низу рейтинга оказались депутаты, которые недавно заняли свои места и только начинают свою работу. При этом эксперт уточнил, что есть и те, кто систематически занимают последние позиции. «Например, на 432 месте Андрей Кузьмин (ЛДПР) – он никогда не покидал последних позиций. Недалеко ушли от него Валентин Чайка (430) и Александр Ярощук (431) (депутаты от «Единой России»). Чем занимаются эти люди в Госдуме, непонятно. Такое ощущение, что они просто занимают чужие стулья. Они могут другими делами заниматься, связанными со статусом депутата, и не стремятся менять положение вещей. Конечно, их шансы переизбраться невысоки», – сказал Мартынов.

Согласно данным исследования, популистские лозунги стали для некоторых депутатов козырной картой. В этой связи примечательно, как сформировалась тройка лидеров по медийности. «Определяющим, безусловно, была работа по поправкам. Мы видим Крашенинникова, который возглавлял эту работу в Госдуме. Валентину Терешкову, которая выступила с рядом заявлений. В то же время, мы видим нашего любимого хайп-депутата Наталью Поклонскую, которая отличилась тем, что выпустила фотосессию в голливудском стиле», – сказал Мартынов.

Судя по результатам исследования, большинство депутатов улучшили свои показатели по сравнению с предыдущей редакцией рейтинга: если в январе 2020 года из 441 депутата высокие шансы на переизбрание были у 88 человек, то сейчас в «зеленой зоне» – 144 – примерно треть Госдумы.

Больше всего в топ-50 рейтинга попало депутатов из «Единой России» – 34 человека. Меньше всего в нем представителей ЛДПР – четверо.

Москва, Мария Вяткина

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