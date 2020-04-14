Депутаты Госдумы готовы отказаться от отпуска, чтобы «быть вместе с нашими гражданами»

Госдума может в полном составе отказаться от майских отпусков из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина депутаты встретили аплодисментами. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в пятницу, 17 апреля.

«Есть предложение, чтобы мы с вами посоветовались в рамках фракций, а потом, может быть, выйдем на решение и в пятницу его рассмотрим, – сказал Володин. – У нас с вами после заседания в пятницу – работа в регионах до 22 апреля включительно, а затем по тому плану, который мы принимали в январе, планировались краткосрочные отпуска. Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах. А по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан».

Володин подчеркнул, что вопрос будет решен при участии всех депутатов, поскольку он «касается каждого». В ходе предварительного обсуждения в президиуме Госдумы инициатива была одобрена единогласна. «Давайте мы его обсудим, а в пятницу уже вынесем для принятия», – подытожил спикер Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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