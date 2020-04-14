«Он сюда заразу принесет!» Депутатам Госдумы грозит запрет на участие в телепередачах

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал запретить депутатам участвовать в любых телепередачах. Причиной стали опасения, что в зал заседаний Госдумы попадет коронавирусная инфекция. Инициативу поддержал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Я к вам обращался с просьбой дать указания руководителям всех фракций запретить депутатам участвовать в телепередачах. Какие телепередачи? Это что, наша обязанность? – возмутился Жириновский. – Ну сидите здесь – работайте, в крайнем случае в кабинетах. Не вылезают с телепередач! А там люди разве проверенные? Он сюда заразу принесет! На ногах перенесет вирус, а сюда к нам принесет заразу. Для чего он это делает?».

Лидер ЛДПР уточнил, что его слова относятся к независимому депутату Алексею Журавлеву, «эсеру» Олегу Нилову, «от коммунистов один ходит, от «Единой России» двух-трех я видел». «Прекратите это делать! Мы должны работать над законами, а не красоваться в телепередачах. Это же зараза! И сразу заразите вот такой зал в 450 человек. Ни стыда, ни совести! Прекратить любое участие в любых передачах!» – потребовал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с Жириновским, отметив, что информирование граждан через СМИ является важной задачей, но при этом следует соблюдать меры предосторожности и рекомендации врачей. «Давайте задействуем возможности нашего думского аппарата и возможности, которые есть в плане коммуникаций – это «ДУма ТВ», площадки наших студий, – сказал Володин. – Вы это можете делать из думских студий, не отвлекаясь на поездки на эти мероприятия».

Спикер Госдумы также напомнил, что из предосторожности число ежедневно работающих в Госдуме уже уменьшено с 6 тысяч до 2 тысяч человек, закрыты все буфеты и столовые. «Мы сейчас работаем в зале пленарных заседаний, мы отключили кондиционер. Поэтому в течение двух часов можем работать достаточно комфортно», – сообщил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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