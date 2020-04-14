Госдума одобрила эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в Москве

В Москве 1 июля начнется эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта. Федеральный закон, устанавливающий для этого специальный правовой режим, Государственная дума приняла сегодня сразу во втором и третьем чтении. Ни одного вопроса у присутствующих в зале депутатов документ не вызвал.

Законопроект во втором чтении поддержал 281 депутат, против голосовал 31 парламентарий. В третьем чтении документ был принят при 282 голосах «за» и 31 «против».

Закон предусматривает проведение в Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года специального правового регулирования для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Предполагается, что эксперимент продлится пять лет. Правительству столицы депутаты Госдумы отдали право регламентировать условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта, а также механизм обработки обезличенных персональных данных. Компании и индивидуальные предприниматели для участия в этом эксперименте должны будут подать заявку в правительство Москвы для включения в специальный реестр.

Москва, Татьяна Дорофеева

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