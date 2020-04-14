Госдума разрешила регионам не брать с туристов курортный сбор

Четырем российским регионам, где проходит эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора, разрешат его приостановить. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект сегодня приняла Государственная дума. Речь идет о Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

«Очевидно, что ситуация изменилась. Сегодня нет туризма, нет санаториев, они не работают, – признал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. – А расходы, тем не менее, на проведение и на деятельность структур, фондов и тд. регионы вынуждены нести».

В Госдуме решили, что стоит дать право таким регионам самостоятельно приостанавливать проведение эксперимента, чтобы избежать лишних расходов. «Мы не устанавливаем никаких границ и сроков, регионы сами решат, как им удобно это сделать: в какие сроки и на каких условиях», – подчеркнул Макаров.

«Санаторный курорт в этом году уже практически скомкан, что будет дальше покажет время, – отметил со своей стороны депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий. – Естественно, будут большие сложности. Конечно, для таких регионов эта ситуация создает сложности и в том числе с источниками доходов, которые всегда в большом объеме приходили от курортного сезона. В этом смысле то, что мы принимаем, имеет логику, поскольку снизит расходы субъектов на администрирование курортного сбора». При этом, подчеркнул коммунист, в тексте законопроекта вообще не оговорено, что речь идет о конкретной ситуации, связанной с эпидемией.

Представители фракции «Справедливая Россия», в свою очередь, указали, что и сам эксперимент при его введении не одобряли, и теперь настаивают на том, что его надо не приостанавливать, а вообще прекращать. «Кризис идет следом за коронокризисом», – предупредил депутат Олег Нилов.

В первом чтении законопроект поддержали 293 депутата. Сразу после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил голосование по законопроекту в целом, в результате федеральный закон был принят единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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