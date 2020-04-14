Отмена акцизов на топливо и транспортного налога: в Госдуме заговорили об антикризисных мерах

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента разгорелась дискуссия о необходимости дополнительных антикризисных мер в условиях всероссийского карантина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе озвученных предложений – отмена акцизов на автомобильное топливо.

Как заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, в «карантинном» режиме работы нижняя палата парламента должна рассматривать только антикризисные законопроекты, однако в повестке дня появляются поправки в законы о гражданстве или касающиеся разрешения топ-менеджерам предприятий работать до 70 лет, которые не имеют прямого отношения к кризису.

«Я считаю, что только антикризисные законопроекты надо рассматривать сейчас в таком режиме, в каком мы работаем, – подчеркнул Нилов. – Как чернобыльцы, без особого обсуждения – потому что мы согласны, что это сложно и долго».

Стоит отметить, что сейчас Госдума принимает законопроекты во втором и третьем чтениях без выступлений и обсуждений. На этой неделе запланировано всего два заседания нижней палаты парламента против обычных трех.

«Давайте отменим акцизы на топливо для транспортников, которые остались одни сегодня и выполняют важнейшие задачи для государства, для аграриев снизим цены на топливо, отменим транспортный налог, отменим плату за проезд в виде «Платона», отменим [платную] парковку, – призвал Нилов. – Вот эти вопросы давайте обсуждать».

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил слова Столыпина о том, что «нам нужна великая Россия», а не потрясения, и попросил Нилова думать о стране, не смешивая «все в одну кучу». «Предлагать нам ничего не делать, отложить все – а что дальше будет?» – спросил он.

Через некоторое время при обсуждении законопроекта об упрощении получения российского гражданства, Нилов вновь попросил коллег «не гнать лошадей». «Вопрос гражданства – суперважный вопрос, и какое отношение он имеет к антикризисным…», – начал он, однако Володин не дал ему договорить. «Прямое! Прямое, это наши соотечественники, – перекрыл он своим голосом вопрос Нилова. – Эта процедура, которая предлагается в этом законе, касается наших соотечественников! Вы считаете, границы надо по отношению к ним закрыть?». «Они и так закрыты!», – сообщил кто-то из зала. «Правильно, но пока они оформят гражданство, а нам это необходимо, и им необходимо… Вот когда откроется почта, тогда и оформят бумагу», – возразил Володин.

Законопроект об упрощенном получении гражданства сегодня в итоге был принят в первом чтении, во втором чтении его планируется рассмотреть 17 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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