Депутата Госдумы заподозрили в иностранном гражданстве после его заявления об «онемевшем» парламенте

В нижней палате парламента разгорелся скандал: депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова проверят на наличие иностранного гражданства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поводом для разбирательства стала публикация парламентария соцсети об изменившейся процедуре обсуждения и принятия законопроектов.

С вопросом о процедуре принятия законов в Госдуме, которая изменилась из-за ситуации с коронавирусом, выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, который поинтересовался, до сих пор ли первое чтение законопроектов не предусматривает процедуру вопросов.

Володин подтвердил, что такая договоренность была достигнута на Совете Думы, поэтому сейчас в первом чтении возможны только выступления от представителей фракций, а «второе и третье чтение предусматривает консенсус, учитывая, что мы эти все вопросы обсуждали и все сошлись во мнении, что выступления здесь не потребуются».

«Хотя я вижу, что пишут коллеги – вот коллега Парфенов пишет в американской сети… сам американец? – отреагировал Володин на реплику из зала. – Если такое предложение прозвучало, давайте проверим, все бывает. Мы изменения с вами внесли в Конституцию, если такое обнаружится, знаете, чем это чревато. Одним словом, есть поручение разобраться, если такое прозвучало».

Парфенов ведет свой блог, в частности, в «Фейсбуке». 14 апреля парламентарий опубликовал комментарий о том, что «Госдума онемела». «Последние время меня настораживает постоянно меняющийся в сторону ужесточения порядок ведения пленарных заседаний, – пояснил в своей публикации Парфенов. – Мало того, что Дума VII созыва оказалась слабой и зависимой, а партия парламентского большинства «берет под козырек» любую прихоть исполнительной власти – 80% законов спускаются из правительства, и все они утверждаются «Единой Россией», – но даже такую послушную Думу власть лишает права голоса! Решением Совета Думы из повестки убрали выступления руководителей фракций. Теперь даже те 10 минут, за которые партии могли озвучить свою политическую позицию, высказаться по вопросам, волнующим население, отобрали!»

Кроме того, сообщил Парфенов, «раньше, согласно обычной процедуре, при рассмотрении закона, сначала заслушивался доклад автора, затем следовали вопросы от депутатов, ответы, и только потом голосовали». «Это была нормальная законодательная полемика, которую сегодня «срезали». Часть законов вообще рассматривалась без выступлений и без вопросов! Вместо обсуждения – сразу же голосовать! Сначала за первое чтение, сразу за второе, а по некоторым законам, сумели протащить тут же и третье, – возмутился депутат. – Получается так, что депутаты вообще теперь лишены возможности высказывать свою позицию или мнение избирателей. Если раньше парламентаризм в России являлся обычной ширмой, прикрывавшей власть олигархов, то теперь Госдума превращается просто в пустышку, буржуазный парламент окончательно превращается в откровенный фарс. Ввели эту практику под предлогом борьбы с коронавирусом, чтобы в условиях пандемии меньше собираться вместе и больше принимать необходимых законов».

Москва, Татьяна Дорофеева

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