Жириновский: «Депутаты Госдумы должны находиться в Москве в своих квартирах»

Депутаты Госдумы не должны покидать свои московские квартиры, курсируя исключительно между рабочим кабинетом, домом и залом заседаний нижней палаты парламента. С таким предложением сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Может быть, еще раз попросить депутатов никуда не уезжать, все должны находиться в Москве в своих квартирах, – обратился политик к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. – И не ходить ни на какие телепередачи, иначе люди скажут – вы там призываете к самоизоляции, а сами не вылезаете со всяких телепередач. Это зачем делать? Кабинет – дом – зал заседаний, как делает ЛДПР».

Спикер Госдумы назвал это «правильным предложением». «Давайте исходить из того, что соблюдать закон должны мы, а потом уже требовать от других», – сказал Володин.

Ранее Жириновский выражал возмущение тем, что его коллеги из других фракций участвуют в программах на федеральных телеканалах. Сам 73-летний политик на заседаниях Госдумы появляется в зале пленарных заседаний исключительно в медицинской маске и перчатках.

Москва, Татьяна Дорофеева

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