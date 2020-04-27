Кредитные каникулы не получат «неблагонадежные» россияне

Кредитные каникулы во время коронавирусного кризиса будут предоставлены россиянам, кто является наименее обеспеченным, но при этом не считается «неблагонадежным». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, банки неохотно идут навстречу клиентам с просроченными кредитами.

Депутат обратил внимание, что власти и банки ориентируются заемщиков, которые являются наименее обеспеченными, поэтому увеличение лимитов по кредитам и ипотеке, которые бы подпадали под программу кредитных каникул из-за пандемии коронавируса, пока не планируется. «Те, кто покупали более дешевую квартиру, брали меньшие кредиты по размеру – эта категория полностью попадает под соответствующие критерии. Ну а те, кто ездит на дорогих машинах, могут продать эту машину, пересесть на более дешевый автомобиль…. те, кто покупает дорогое жилье, – очевидно, могут найти иные способы решения своих проблем», – сказал Аксаков, уточнив, но «нынешняя схема помощи позволяет воспользоваться отсрочкой по платежам 70% заемщиков».

Парламентарий также отметил, что кредитные каникулы являются достаточно серьезной нагрузкой на банковскую систему. «Не менее 150 млрд рублей – расходы на проведение этой акции. Банки должны выполнять обязательства перед вкладчиками, кредиторами банка и все это нагрузка», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», ситуация на рынке кредитования еще до начала нынешнего кризиса оценивалась экспертами как крайне тревожная. По данным на конец 2019 года, из общего числа неплательщиков подавляющее число – 60% – не погашали задолженность из-за финансовых трудностей. Стоит отметить, что именно эти «неблагонадежные» клиенты лишаются возможности воспользоваться государственной помощью, хотя формально являются именно «наименее обеспеченными».

Напомним, в Москве лимит по ипотеке для кредитных каникул составляет 4,5 млн рублей, в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе – 3 млн рублей, в остальных регионах – 2 млн рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.04.20

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