«Ядерная» встреча: Трамп передал сообщение Путину

Президент США Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину сообщение, в котором назвал встречу «ядерной пятерки» – США, России, Великобритании, Франции и Китая – «хорошей идеей». Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан.

«Недавно мы передали президенту Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» – это хорошая идея. Насколько я понимаю, сейчас обсуждается содержание и организационная составляющая этой встречи», – цитирует его слова «Интерфакс».

Салливан отметил, что хотя «Россия очень часто разжигала нестабильность», например, поддерживая «жестокий режим» президента Сирии Башара Асада, взаимодействие должно продолжаться. «Это не значит, что мы, будучи членами «ядерной пятерки» и крупнейшими ядерными державами, не должны продолжать работать с Россией. К тому же, по мере того как Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, мы должны вместе работать для обеспечения эффективного, современного и многостороннего контроля над вооружениями и уменьшения риска. Именно так видит ситуацию президент Трамп, и именно эта задача является одним из самых важных его приоритетов в сфере национальной безопасности», – сказал посол.

Напомним, Путин предложил встречу «ядерной пятерки», выступая 23 января в Иерусалиме на международном форуме. В начале марта Трамп поддержал идею такого формата.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.05.20

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