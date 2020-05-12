«Растоптали знамя Победы»: в Госдуме назвали преступлением действия полиции в Москве 9 мая

Полиция в Москве ногами растоптала знамя Победы 9 мая во время задержания депутатов от КПРФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Парламентарий подчеркнул, что это «не просто кощунство – это преступление».

Во время пресс-подхода депутат напомнил о видеоролике президента США Дональда Трампа, снятом ко Дню Победы, в котором тот заявил, что Соединенные штаты вместе с Великобританией победили нацизм. «И вот 9 мая депутаты-коммунисты решили пройти, просто прогуляться со знаменем Победы по улицам Москвы, по Тверской. И что вы думаете? Почитав Трампа, дали команду и полиция свинтила, забрала депутатов Московской городской думы, Государственной думы. Растоптали, ногами растоптали знамя Победы на асфальте. Это не просто кощунство – это преступление», – заявил Рашкин.

Как сообщал «Новый День», 9 мая в Москве были задержаны депутаты от КПРФ после праздничного шествия со стягами Победы на Пушкинской площади.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

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