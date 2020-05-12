Госдума разрешит задним числом изменить договор о покупке акций Сбербанка

Государственная дума в первом чтении приняла изменения в закон о перечислении Банком России части дохода от продажи акций Сбербанка, сделка с которыми состоялась еще 10 апреля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ поддержало 290 парламентариев, против проголосовало 32 депутата.

Как пояснил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, после сделки с акциями Сбербанка к правительству перешли права требования по субординированному кредиту, который ЦБ предоставил Сбербанку в 2008 году, а также права требований по депозиту, который ЦБ разместил во Внешэкономбанке. Сейчас встал вопрос о перезаключении договоров, а правовых условий, как выяснилось, для этого нет.

«Если говорить о Сбербанке, речь идет о сумме 150 млрд рублей, потенциал кредитования опираясь на такой капитал, – более полтора триллионов рублей, – сообщил Аксаков. – Если эту сумму исключить из капитала Сбербанка, на эту сумму он не сможет выдать кредитов и оказать другие виды услуг своим клиентам».

Внешэкономбанк, в свою очередь, активно участвует в устранении последствий угрозы коронавируса, является гарантом по ряду проектов, и у него заключено договоров на сумму около 1 трлн рублей. Исключение суммы с депозита ВЭБ из основного капитала тоже может создать проблемы в реализации этих задач, пояснил депутат.

Комментируя законопроект, депутат от КПРФ Михаил Щапов со своей стороны обратил внимание, что документ никто из инициаторов продажи Сбербанка так и не объяснил, почему нельзя было просто направить необходимую сумму из Фонда национального благосостояния в бюджет РФ, и это «заставляет предположить, что реальная цель сделки скрыта от общественности».

Парламентарий указал, что до сих пор врачи не могут получить обещанные президентом выплаты – однако правительство находит время и возможность срочно разработать и внести законопроект для помощи Сбербанку, причем такой, который «задним числом меняет условия сделки». Подобный законопроект должны были несколько месяцев готовить специалисты, подчеркнул он. В этой связи Щапов призвал правительство сместить приоритеты с поддержки банка на поддержку граждан, которые уже пострадали и пострадают от ситуации с коронавирусом.

В ответ депутат от «ЕР» Антон Гетта заявил, что принятие законопроекта позволит сохранить нормативы достаточности капитала Сбербанка, а в случае с ВЭБ РФ увеличит капитал без привлечения дополнительных средств. Это позволит расширить программы кредитования данных банков, в том числе и по льготным условиям в рамках борьбы с коронавирусом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

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