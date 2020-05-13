Спикер Госдумы опроверг «фейки» о защитных масках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «фейками» сообщения некоторых СМИ о том, что можно в защитной маске вести заседание. Об этом он заявил после просьбы министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента, повторить депутатский вопрос.

«Коллеги, об этом говорили, о том, что в маске слышно намного хуже, – заявил Володин. – Поэтому вот эти фейки, которые устроили некоторые СМИ, говоря о том, что можно в маске вести заседание… говорю вам: тяжело. Вот вам пример».

Ранее Володин сообщил министру, что во время выступления с трибуны он может снять маску, поскольку расстояние от него до других депутатов намного больше объявленной социальной дистанции в полтора метра.

Сам Володин ведет заседание традиционно без маски.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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