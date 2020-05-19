Запрос на новых лидеров: глобальный кризис ведет к перезагрузке элиты

Глобальный кризис вызовет серьезные перестановки в элитах ведущих государств, процесс смены которых может затянуться на десятилетия одновременно с переформатированием мироустройства. Политические эксперты – доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков и аналитики холдинга «Минченко консалтинг» оценили возможные сценарии развития событий в посткоронавирусной реальности, в том числе в России, где просматриваются предпосылки к формированию наследственной аристократии и очевиден конфликт так называемых «охранителей-государственников» и «либералов».

В экспертных докладах рассматриваются альтернативные модели развития ситуации в США, Китае, Европе и России в ближней и дальней перспективе.

Конфликт элит в США

Как считает Безруков, в Соединенных штатах в ближней перспективе на власть будут претендовать «трамписты-индустриалисты» и «глобалисты-финансисты», и если конкурентоспособность первых велика в случае ухода от модели глобализации «США как лидер свободного мира» в противостоянии с Китаем и Россией, то вторым уже нечего предложить. В дальней перспективе в США на политической сцене будут лидировать «зеленые демократы» и «техно-спасатели» – причем и те, и другие предложат вполне конкурентоспособные модели. В этой ситуации, как полагает Безруков, США ожидает «вполне понятная перспектива смены элит – выдохшиеся в борьбе с кризисом трамписты-индустриалисты на горизонте 2024-2028 годов (по мере готовности – молодые элиты пока только учатся играть в политику) проигрывают власть альянсу зеленых демократов и техно-спасателей, идущих по нео-рузвельтианскому пути», – отмечается в его докладе.

Эксперты холдинга «Минченко консалтинг» полагают, что в США уже в ближайшие время произойдет резкая смена поколений политиков. «В ближайшее время на смену 70-летним придут сразу 30-40-летние. В условиях пандемии и пересмотра стоимости ряда традиционных бизнесов (резко вниз ушли нефтяные и нефтесервисные комании) и ряда новых цифровых и сервисных бизнесов (резко вверх) происходит расширение плацдарма для наступления элит «новых денег». Вероятно, можно ожидать инфляцию влияния элит «старых денег»», – говорится в докладе «Минченко консалтинг».

Китайская модель

Китаю в ближайшей перспективе предстоит конкуренция «великокитайцев» во главе с Си, которые опираются на силовиков, и «комсомольцев-бизнесменов» – это аппаратно-экспортно-провинциальная элита, завязанная на глобальный бизнес, говорится в докладе доцента МГИМО Андрея Безрукова. Но если первые предложили модель гармоничного развития (по крайней мере, в Азии) при ведущей роли Китая, то вторые «поляризовали общество и подорвали партию», а «Китай под их контролем играет роль зависимую от лидерства США и не имеет возможности воплотить мечту Великого Китая в будущем».

В дальней перспективе свою модель развития предложат «неустрашимые» – политики, поверившие в возможность глобального доминирования Китая во всем, и «техно-изоляционисты», ставящие во главу всего успехи нового общества Китая. Именно они, по мнению эксперта, предложат новую модель гармоничного технологического общества, которая может иметь шансы на экспорт – «Китай плюс Пояс и Путь». «За пределами кризисного периода возникнет вилка – использовать ли свои успехи для экспортирования китайской модели глобальной конкуренции за лидерство или лучше надо замкнуться в себе и строить лучшее общество. Подобное уже произошло 300 лет назад, когда в эпоху Цин Китай замкнулся от внешнего мира. Возможно, что Китай рискует войти в дилемму периода «междуцарствий», – полагает Безруков.

Между тем, аналитики «Минченко консалтинг» считают, что Китай, который в до-ковидную эпоху занимался зачисткой элиты в ходе антикоррупционной кампании и вел наступательную внешнюю политику, а инфраструктурные проекты за рубежом использовал как инструмент влияния, теперь рискует потерять высокую степень взаимозависимости с США. При этом «пандемия сильно ударит по доверию к китайской элите (со стороны глобальных элит), как бы она не формировалась реально», – говорится в докладе.

Европейское разделение

Оценивая перспективы ЕС, Безруков отмечает, что правящие евро-бюрократы не увидят в период кризиса реальной конкуренции – ввиду раздробленности альтернативных сил, что обрекает евро-элиты на дальнейшую деградацию. «После кризиса проблемой возрождающихся национальных элит будет их идеологическая конкуренция и черезполосица, парализующие Европу как потенциальную глобальную силу, в результате чего вероятен распад единого европейского пространства», – считает эксперт.

При этом Безруков допускает, что концепция «Европы, управляемой из единого центра» была исторической аберрацией, навязанной подконтрольными США элитами в послевоенных условиях.

Ранее Институт Международных Исследований МГИМО прогнозировал четыре сценария развития мира после пандемии: «новая глобализация», «новая Великая депрессия», «гармония интересов» и «каждый – сам за себя». «Из выделенных сценариев наиболее вероятным представляется последний сценарий, предполагающий достаточность ресурсов при низком уровне сотрудничества между странами, когда ставка делается на выигрыш одной стороны за счет проигрыша другой, а предложения на игру с положительной суммой почти не просматриваются», – отмечается в докладе холдинга «Минченко консалтинг».

«Технократические» перспективы России: «охранители» vs «либералы»

Как отмечается в докладе Безрукова, в России в ближайшей перспективе на власть будут претендовать «государственники – охранители» и «либералы»: первым уже за 60, и они могут остаться до 2025 года, но не далее. Свою легитимность они сохраняют за счет тезисов о сохранении страны под напором внешних угроз, строительстве «сильной России», а конкурентоспособность – на экспорте безопасности и стабилизации Евразии в период кризиса и передела мира. Посткризисной глобальной идеологии и позитивной повестки у них нет.

«Либералам», которые добились идеологического лидерства в 1990-2000 года, по 50-60 лет, но их легитимность уничтожена кризисом и проблемами либеральной глобализации, считает Безруков. По его оценке, эффективность этой части элиты мала из-за неудач их экономической модели в РФ, шанс вернуться у либералов есть только в другом «издании» – через поколение в случае новой волны глобализации, но не как самостоятельная сила.

В дальней перспективе на политическую арену могут выйти «технократы» (птенцы гнезда Кириенко), универсальные менеджеры без определенной идеологии, и «дерзкие полковники» (птенцы гнезда Герасимова) – следующее поколение патриотов-охранителей, но с глобальным наступательным порывом. Конкурентоспособность первых эксперт оценивает как нулевую, однако и вторым нечего предложить миру за пределами кризиса.

Эксперты холдинга «Минченко консалтинг» со своей стороны обращают внимание, что «российские элиты действуют с оглядкой на персонализированные отношения внутри вертикали власти, сложившиеся за 20 лет сильные патрон-клиентские сетевые структуры, но мало обращают внимание на позиции партий и общественное мнение, влияние которых невелико». Аналитики констатируют, что базовые парадигмы российских элит подчеркнуто внеидеологичны и формируются скорее на базе подходов к распределению ресурсов.

По мнению «Минченко консалтинг», несмотря на предпосылки формирования в России наследственной аристократии, практически нет попыток создать идеологическое обоснование необходимости существования этого феномена. В то же время идеологически проработанной и массово внедряемой становится модель «технократической элиты» – формирование управленческого слоя из менеджеров 30-50 лет через систему отбора на конкурсах (самый известный – «Лидеры России»), учебы (самый известный проект – «Школа губернаторов»), тестирования на разных участках работы.

«Система идет по пути постепенного инкорпорирования влиятельных региональных и политических групп. Питерская команда Владимира Путина начала это делать еще в период его первого президентского срока, последовательно включая в состав элитной коалиции уральцев, нижегородцев, красноярцев, тюменцев и т.д. Происходит инкорпорирование в «единую партию власти» оппозиционеров, вплоть до предоставления им по квоте губернаторских постов», – обращается внимание в докладе экспертов холдинга.

Так или иначе, «в России есть запрос на новых лидеров, способных закрыть поколенческий провал. На политиков с жесткой патриотической идеологией и харизмой справедливости, «умного Штирлица» – консенсусный типаж, которого хочет народ, может говорить на одном языке с военными и с учеными, и понимает внешний мир, – уверен Безруков. – Лидер должен быть приемлем для охранителей и способен управлять технократами».

Эксперт полагает, что в стране есть запрос на Путина 2.0, а также на визионеров-ученых, способных повести за собой в технологической перестройке страны и мира, подъем глобальных прорывных проектов. «Кстати, Россия добилась наибольших глобальных успехов именно в период, когда ее элиты представляли собой симбиоз военных и ученых – 40-е-60-е годы 20-го века», – говорится в докладе Безрукова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.05.20

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