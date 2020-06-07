Дети, воспитанные в однополых семьях, склонны к суициду и психическим девиациям

Остинское отделение Техасского университета США провело научное исследование, в ходе которого социолог Марк Регнерус выяснил, что дети, воспитанные в однополых семьях, испытывают трудности при социальном взаимодействии во взрослой жизни. Также они чаще задумываются о суициде. Данное исследование важно в свете грядущего голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, так как одна из поправок предлагает закрепить в законодательстве понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

Издание ФАН 1 июня выпустило видеоролик, в котором по сюжету однополая пара усыновляет ребенка из приюта. Создатели ролика поставили перед собой задачу показать людям, как важно прийти на голосование по поправкам, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.

Российское общество неоднозначно приняло видеоролик. ЛГБТ-сообщество, либералы и правозащитники увидели в нем признаки гомофобии. Но за бурным обсуждением ролика в Интернете многие люди не разглядели его основной посыл – это проблема воспитания детей в однополых семьях. Авторы ролика хотели, чтобы граждане озаботились вопросами будущего детей, их адаптации и жизни в обществе.

Тема воспитания детей в однополых семьях достаточно актуальна в научном сообществе. Ей посвящен ряд научных работ в разных странах мира. Эта тема исследуется на протяжении 30 лет, однако прийти к однозначному выводу ученым не удалось. В странах Запада эта неоднозначность обуславливается политическими причинами, где активно ведется пропаганда толерантности и нетрадиционных отношений. Поэтому многие исследования проводятся с пристрастием. Критику же ЛГБТ-семей и вовсе вычеркивают из информационной повестки. Но иногда в авторитетных научных изданиях можно найти работы, которые объективно рассказывают об этой проблеме.

Профессор социологии Техасского университета Марк Регнерус в 2012 году опубликовал результаты своего исследования, которое он вел в течение двух лет. Оно называлось «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения» и было приурочено к проекту «Новые структуры семьи» (NFSS). Исследование опубликовали в журнале «Social Science Research». В течение двух лет Регнерус опрашивал американцев в возрасте от 18 до 39 лет, воспитывавшихся в однополой семье. Данные более 3000 граждан США легли в основу этой работы. В конце исследования стало ясно, что в психике людей, воспитанных гомосексуальными родителями, имеются отклонения. Они не способны адаптироваться в обществе, а также имеют сложности с самоопределением. Кроме того, пример родителей оказывает негативное влияние на ориентацию таких людей.

Также, согласно исследованию техасского ученого, порядка 12% выходцев из лесбийских семей и 24% из гомосексуальных признались в суицидальных наклонностях. В традиционных семьях этот показатель равен 5%. Уровень безработицы в таких семьях составляет 28% (две мамы) и 20% (два отца). В традиционных семьях – от 8 до 13%.

В ходе исследования выяснилось, что 23% опрошенных, воспитанных в лесбийских парах, подвергались сексуальному насилию со стороны родителей. В гетеросексуальных семьях этот показатель составляет 2%. В гомосексуальных семьях – 10%. 25% опрошенных, воспитанных в гомосексуальной семье и 31% в лесбийской признались, что были случаи принуждения к половой связи против воли.

Результаты научной работы профессора Регнеруса показали, что люди, воспитанные в однополых семьях, чаще ведут беспорядочный образ жизни. 40% выросших в лесбийских семьях и 25% в гомосексуальных рассказали, что изменяли своим партнерам. В естественных семьях эта цифра равняется 13%. Выходцы из однополых семей чаще других обращаются за психологической помощью. 19% рассказали, что недавно проходили психотерапевтическое лечение. Воспитанники традиционных семей – 8%.

Согласно исследованию ученого, воспитание детей в таких семьях оказывает влияние на их ориентацию. 61% и 71% воспитанников лесбийских и гомосексуальных пар считают себя однозначно гетеросексуалами. В традиционных семьях этот показатель равняет 90%.

Научную работу Марка Регнеруса раскритиковали в научном сообществе якобы за нарушение этики. Множество жалоб запустили проверку работы ученого. По итогам проверки стало ясно, что научный метод выбран правильно, а сама работа выполнена качественно и соответствует всем академическим стандартам. Сам ученый много раз критиковал своих коллег, подчеркивая их непрофессионализм – проводя опросы, ученые прибегали к методу «снежного кома», когда один участник приводит другого и т. д.

Следует подчеркнуть, что это результаты непредвзятого научного исследования, и они крайне важны в контексте грядущего голосования по поправкам в Конституцию России. Подобные исследования поднимают вопросы, которые нельзя игнорировать.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 07.06.20

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