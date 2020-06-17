Россию ждет рост цен на бензин: биржевые котировки уже достигли рекорда

В России ожидается повышение розничных цен на бензин после рекордного роста биржевых котировок на автомобильное топливо. В Независимом топливном союзе обратили внимание, уже сейчас на АЗС наблюдается дефицит Аи-95 после правительственного запрета на импорт в Россию дешевого бензина.

В июне стоимость тонны Аи-95 возросла более чем на 9%. Сегодня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составила 56,751 тыс рублей за тонну. Цена на Аи-92 поднялась до 49,679 тыс рублей, передает РБК.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов к комментарии изданию назвал эти цифры абсолютным максимумом. По его словам, накаляться ситуация на рынке начала еще в конце мая, при этом рост мелкооптовых цен наблюдается каждую неделю.

«Глобальная причина – демпфирующий механизм, причины, непосредственно повлиявшие на рост цен, – снижение биржевых нормативов и ограничение импорта, – пояснил Баженов. – Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин. Трансляцию в розницу следует ожидать, АЗС дальше не могут работать в таких условиях».

Как считает гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, основная причина роста стоимости бензина – в дефиците Аи-95 на бирже и в мелком опте. По его словам, независимые АЗС работают на пределе, но им придется не повышать цены до 1 июля «по понятным причинам».

Ситуация с нехваткой Аи-95 возникла на фоне решения правительства РФ о запрете на импорт дешевого иностранного бензина. Он вступил в силу 2 июня. В начале месяца Минэнерго предложило нефтяным компаниям акцентировать внимание на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Судя по данным Росстата, розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 1 по 7 июня выросли на 0,1%, Аи-95 – на 0,2%. Повышение стоимости топлива фиксировалось в столицах 45 субъектов РФ, снижение – только в Калининграде на 0,1%.

В Москве на АЗС за неделю цены на Аи-92 выросли на 3 копейки, на Аи-95 – на 18 копеек, уточнили в Московской топливной ассоциации.

Москва, Татьяна Дорофеева

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