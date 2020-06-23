Кибермошенники за год украли у россиян почти 6,5 млрд рублей

Кибер-мошенники в России похитили у граждан и юридических лиц в 2019 году 6,4 млрд рублей. В целом без согласия клиентов было проведено 576 тысяч банковских операций. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пленарном заседании Государственной думы.

«В 2019 году объем всех операций, который был совершен без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, которые мы и относим к кибер-мошенничеству, составил 6,4 млрд рублей, – сказала она. – Количество таких операций – 576 тысяч. Это достаточно большой объем».

По ее словам, за первые пять месяцев этого года было совершено 165 тысяч таких операций на 1,6 млрд рублей. «Если сравнить с прошлым годом, то мы видим, что объем и количество все-таки уменьшаются», – констатировала Набиуллина, отметив, что в среднем мошенническая операция, которая выполняется без согласия клиента, составляет 10 тысяч рублей для граждан и 152 тысячи рублей в случаях с юрлицами.

Большая часть таких операций (около 50% случаев) без согласия клиента происходит при покупке товаров и услуг через Интернет, около трети связаны с дистанционным банковским обслуживанием, и около 10% при использовании банкоматов и терминалов.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что 69% случаев мошенничеств совершается с помощью социальной инженерии – когда люди сами сообщают аферистам персональные данные. «Со стороны банков нет никаких нарушений, – заявила Набиуллина. – Люди сами отдают мошенникам свои коды, пароли и так далее. Здесь важна с одной стороны правоохранительная деятельность, пресечение такого рода деятельности мошенников, и с другой стороны финансовая грамотность».

Москва, Татьяна Дорофеева

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