В ФЗНЦ обратили внимание на агрессивное использование армии США для навязывания своих интересов

В современном мире практически все государства пытаются отстоять собственный суверенитет и независимость в социально-политической, экономической и финансовой сферах в борьбе с США. Об этом заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в открытом письме к американскому Конгрессу, отмечает глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Российский предприниматель таким образом ответил на резолюцию Конгресса США, в которой его назвали «угрозой национальной безопасности». Авторы документа призвали Сенат, Палату представителей и администрацию президента ввести против Пригожина новые санкции.

Бизнесмен ответил по каждому тезису авторов антироссийской резолюции, напомнив американским политикам, что Штаты давно уже включили в зону своих национальных интересов весь мир. По его словам, «государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы».

С его доводами согласился глава ФЗНЦ, отметивший, что он прочитал открытое письмо с большим интересом. В нем впервые настолько ярко прозвучали темы, о которых в мире не принято говорить вслух. В частности, о том, что «уже более 100 лет США по непонятной причине провозгласили своими национальными интересами весь мир».

Внешнеполитическая агрессия США проявилась в действиях ее армии за рубежом. Вместо защиты своей страны она ведет войны, навязывая волю Белого дома другим государствам. На сегодняшний день в мире 252 страны, причем практически все они противостоят США, пытаясь отстоять собственный суверенитет.

И российско-американские отношения тоже остаются напряженными.

«Конгресс США работает в режиме взбесившегося принтера <…> Мы же видим, как в отношениях с Россией Соединенные Штаты штампуют санкции, зачастую уже даже не прикрываясь какими-то красивыми фразами, – просто, например, чтобы «опрокинуть» проект «Северный поток – 2», – отметил Малькевич.

Вашингтон больше не прикрывается красивыми фразами про демократию, стремясь навязать свою волю другим странам. Этот факт следует осознать всем людям в мире. Донести данную мысль до мирового сообщества – задача гражданских активистов и независимых СМИ, считает Малькевич.

Москва, Светлана Антонова

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