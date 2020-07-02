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Четверг, 2 июля 2020, 17:21 мск

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Стоимость бензина на бирже снова побила исторический рекорд

Стоимость автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь побила исторический рекорд. Котировки бензина Аи-95 достигли 58,696 тысячи рублей за тонну, подорожав на 0,64% по сравнению с предыдущим показателем, передает «Прайм».

При этом объем торгов составил 6,795 тысячи тонн, или 398,84 миллиона рублей.

Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в понедельник и вторник, а до этого в пятницу.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов четверга составила 50,883 тысячи рублей за тонну. Это на 0,44% выше уровня предыдущей торговой сессии. Объем торгов этим бензином составил 12,450 тысячи тонн, или 633,49 млн рублей.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,