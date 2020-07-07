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Вторник, 7 июля 2020, 15:58 мск

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Госдума приняла закон о ликвидации разливов нефти во втором и третьем чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые призваны изменить ситуацию с разливами нефти и нефтепродуктов. Ускорение работе над документом придала резонансная авария на норильском предприятии «Норникеля», в результате которой на почву вылилась 21 тысяча тонн дизтоплива, и 15 тысяч тонн из них попали в реки Амбарная и Далдыкан.

Как сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, согласно статистике, в России происходит порядка 10 тысяч прорывов нефтепроводов в год. «Это огромная проблема и колоссальный ущерб экологии, – отметил он. – Пока мы ждали поправок к этому законопроекту, который был внесен правительством РФ, у нас произошло более 20 тысяч прорывов нефтепроводов и разливов нефти. Президент РФ Владимир Путин дал поручение оперативно внести эти поправки».

В частности, новый закон обязывает компании иметь механизмы финансового обеспечения для мероприятий по ликвидации возможных разливов нефти, в документе также содержится механизм расчета этих гарантий. Каждое предприятие должно будет иметь специальный план действий на случай разлива нефти. Такие планы в обязательном порядке будут согласовываться с Росприроднадзором. «Это очень большой шаг вперед, этого не было в первом чтении», – подчеркнул депутат.

При этом правительство должно до 1 января 2021 года принять семь подзаконных актов, из которых пока готов только один.

Парламентарии приняли таблицу поправок и законопроект во втором чтении единогласно без вопросов и замечаний, после чего комитет по экологии предложил рассмотреть документ в окончательном, третьем чтении. Закон был принят единогласно 370 депутатами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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