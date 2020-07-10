Запад воспользовался «пандемией» коронавируса: США разрушают международные правовые институты

Западный мир активно пытается внедрить собственную концепцию миропорядка, этот процесс обострила объявленная Всемирной организацией здравоохранения «пандемия» коронавируса. Об это, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Выступая сегодня на «Примаковских чтениях» в Москве, он обрушился с критикой на США, обвинив Вашингтон в «нечистоплотной игре» и спекуляциях.

«Эта инфекция обострила все имевшиеся до ее начала вызовы и угрозы. Они никуда не исчезли. Уже есть спекуляции, что международные террористы подумывают, как бы им использовать штамм этого вируса или создавать новые штаммы в своих неблаговидных целях. Наркотики, киберпреступность, окружающая среда, климат и многочисленные конфликты в самых разных регионах мира – все это никуда не исчезло», – констатировал Лавров.

По его словам, в условиях «пандемии» некоторые страны стали активно «продвигать узкокорыстные интересы». «Они использовали этот кризис, чтобы и дальше душить неугодные режимы. Был полностью проигнорировал призыв Генсека ООН Антониу Гутерриша и комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет хотя бы на время пандемии приостановить односторонние санкции, которые препятствуют поставке медицинских и прочих гуманитарных товаров в соответствующие страны. В этом же ряду – попытки в разгар пандемии, когда всем нужно думать, как помогать медицинским работникам, врачам, вирусологам, назначать виновных за распространение инфекции», – подчеркнул Лавров.

Как считает глава российского МИДа, все происходящее подсказывает, что Запад намерен дальше вести целенаправленную работу по утверждению своего доминирования. «Наши западные коллеги пытаются активно внедрить в дипломатический, политический и практический оборот концепцию миропорядка, основанного на их правилах. Это не международное право. Это нечто иное. Попытка вернуть себе то доминирование, которым Запад исторический наслаждался практически полтысячелетия», – считает Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что речь идет о формировании новых «групп по интересам». «Туда приглашаются удобные страны, которые либо разделяют попытки односторонних подходов к мировым делам, либо будут податливы на давление, и присоединятся. Зовут туда не всех: тех, кто имеет свой взгляд на вещи и готов его отстаивать, ославляют в стороне. Это попытка создать клуб избранных, которые будут решать, кто виноват, например, в нарушении кибербезопасности. Но подаваться это все будет как универсально применимые нормы. Все это мы наблюдаем. Это очень серьезная проблема», – подчеркнул министр.

В этой связи Лавров особо отметил «специфику администрации Трампа». «Их линия направлена на сознательный подрыв всех без исключения договорно-правовых механизмов, в том числе контроля над вооружением и сотрудничества на международной арене», – сказал он.

Глава МИД России напомнил, что американский Белый дом планомерно выходит из всех соглашений по ограничению вооружения. Более того, по мнению Лаврова, в Штатах уже принято решение не продлевать договор СНВ-3. «Конечно, зная повадки нынешних переговорщиков, я не сильно оптимистичен по поводу ДСНВ. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, говорит о том, что это уже предрешено. Плюс, условия выдвигаются, что необходимо включить в разговор новейшие российские вооружения, что по большому счету означает ломиться в открытую дверь. Уже в рамках прежних контактов американцам было сказано, что «Авангард» и «Сармат» подпадают, когда они будут полностью развернуты, под ограничения, устанавливаемые договором, до тех пор, пока он существует, разумеется», – сказал он.

При этом Лавров отметил, что Москва готова начинать разговор и о том, чтобы «вооружения, которые не являются классическими с точки зрения ДСНВ, становились предметом дискуссии», и подчеркнул, что США используют российский кейс для решения внутренних проблем. Он пояснил, что речь идет о том, что Москва якобы предлагала участникам «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) вознаграждение за «головы» американских военных в Афганистане.

«Я лишь могу подтвердить, что все это зиждется на очень недобросовестных спекуляциях. Никаких конкретных фактов представлено не было. Более того, ответственные сотрудники администрации, включая министра обороны, заявили о том, что им неизвестно о такого рода фактах. Все это опять вписано, как будто специально для этого все и создавалось, судя по всему, так оно и есть, во внутриполитическую борьбу накануне выборов», – сказал он.

Лавров также отметил, что подобная политика ведется в отношении всех «неугодных», в том числе Китая. «США ведут борьбу совершенно нечистоплотными приемами. Все это видят, все это понимают. Выдвигаются односторонние требования, которые учитывают только интересы США. Если следует отказ или предложение обсудить – отказ сразу отвергается, как неприемлемый, вводятся санкции. При обсуждении очень быстро превращаются в ультиматумы и заканчиваются теми же санкциями», – констатировал Лавров.

Глава МИД России обратил внимание, что Россия по-прежнему настаивает на соблюдении международных соглашений. «Мы убеждены, что только коллективная работа на основе принципов устава ООН, через мобилизацию объединений, работающих на принципах консенсуса, таких как группа двадцати, БРИКС и ШОС и объединений на постсоветском пространстве, позволит достигать решений, которые будут устойчивыми и помогут обеспечивать регулирование различных кризисов и конфликтов, решения проблем в интересах всех государств», – заключил Лавров.

Москва, Мария Вяткина

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