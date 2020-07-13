Набиуллина: В росте кредитования есть элемент вынужденности

В условиях борьбы с у4грозой распространения коронавируса в России вырос объем кредитования – как розничного, так и корпоративного. Самый серьезное увеличение наблюдается в сфере малого бизнеса, однако в этом явлении «есть элемент вынужденности», признала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сегодня на заседании Совета по развитию финансового рынка.

По ее словам, банковский сектор оказал помощь заемщикам через масштабные программы реструктуризации, а «Банк России» принял регуляторные послабления, которые распространяются на 85% кредитного портфеля. «Сейчас реструктурировано кредитов почти на 4 трлн 300 млрд рублей», – уточнила Набиуллина.

Рост корпоративных кредитов в июне составил 0,3%, с начала года – 3,8%, и это больше, чем было годом ранее: 2,3%. Кредиты малому бизнесу за пять месяцев увеличились на 6,4%. «Мы понимаем, что в этом росте кредитования есть элемент вынужденности, когда предприятия на фоне снижения выручки берут больше кредитов», – сказала глава ЦБ РФ.

В целом возможность реструктуризации получили 90 тысяч малых предприятий на сумму почти 690 млрд рублей, это около 13% портфеля.

Розничные кредиты в июне прибавили один процент, при этом в мае регулятор фиксировал рост всего на 0,2%, а в апреле – сокращение на 0,7%. «Суммарно за первую половину 2020 года кредиты гражданам увеличились на 4,1%. Это сильно ниже, чем в первом полугодии 2019 года, тогда было 9,7%, но тогда были повышенные темпы роста потребкредитования», – отметила Набиуллина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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