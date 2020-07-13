«Ловят момент и настаивают на досрочных выборах»: депутаты готовятся к борьбе за Госдуму

В России началась предвыборная кампания в Государственную думу. По оценкам экспертов, многие действия политиков, в том числе эпатажные заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, или призывы к досрочным выборам от «Справедливой России», нужно воспринимать именно в этом ключе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на презентации десятого выпуска «Коэффициента полезности депутатов Государственной думы РФ».

Политолог, один из авторов доклада Дмитрий Гусев обратил внимание, что до выборов в нижнюю патату российского парламента остался всего год. «Фактически, можно сказать, что избирательная кампания началась. Сейчас пройдет август, а с осени все партии, депутаты, кандидаты будут думать только о том, как избраться с следующем году», – сказал Гусев.

Эксперт обратил внимание, что, согласно данным их исследования, самые устойчивые позиции сейчас у партии «Справедливая Россия», а спорные – у ЛДПР, что нужно принимать во внимание при анализе последних заявлений партий. «По поводу переизбираемости. Самая высокая переизбираемость у депутатов от партии «Справедливая Россия» (50%). Можно делать вывод, что депутаты неплохо проявили себя, лидеры партии чувствуют эту высокую активность, поэтому ловят момент и настаивают на досрочных выборах. Посмотрите, у ЛДПР самая низкая переизбираемость (45%). И, конечно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует падающие рейтинги партии, и делает все, чтобы их повысить. Поэтому он так активно в свойственной ему манере включается в скандал с Фургалом и другие скандалы – лишь бы оказаться на плаву, сделать яркие заявления, чтобы привлечь внимание», – подчеркнул Гусев.

Политолог также отметил, что КПРФ и «Единая Россия» демонстрируют очень похожие показатели. Коммунисты на втором месте по переизбираемости – на данный момент 47% депутатов имеют шанс попасть в новый состав Госдумы. У «Единой России» – 45%.

Политолог и соавтор доклада Алексей Мартынов со своей стороны отметил, что такие результаты нужно правильно дифференцировать. «50% – Справедливой России это 11 депутатов из 22 – это надо понимать. А 45%» Единой России» – около 200…Очень удивил результат ЛДПР, обычно они говорят, что всегда готовы к выборам. Мы видим, что невсегда», – сказал он.

При этом Мартынов обратил внимание, что на таком фоне системная оппозиция поднимает тему досрочных выборов. «Вроде бы ничто не предвещает досрочных историй. Но разговоры об этом активно, идут даже на уровне лидеров фракций. Видимо, они тоже видят, что сейчас момент самый оптимальный, вот и начинают тему поднимать. Говорят, что было бы неплохо в связи с изменением Конституции…Неважно, какие причины придумывают, важно, что они этого хотят», – констатировал Мартынов.

Комментируя рейтинг эффективности депутатов, Мартынов отметил, что на результаты сильно повлияла эпидемия коронавируса. «Он охватывает период с апреля по июль. Этот период совпал с периодом повышенной готовности, борьбы с распространением коронавируса. Конечно, это сказалось и на перестройке работы Госдумы в целом на работе депутатов. Определённым образом это и на цифрах тоже сказалось – они чуть ниже, чем они были в апрельском рейтинге», – сказал он.

По словам эксперта, в аутсайдерах рейтинга оказались депутаты, недавно приступившие к исполнению своих обязанностей. «Но вот Андрей Кузьмин (441 место и КПД 13,5%) сумел и их обогнать в своей никчёмности. Это к вопросам о том, как работают депутаты ЛДПР в Думе и на местах. Они любят яркие перфомансы, даже пресс-конференции организовывают за спиной своего лидера, но, к сожалению, качество работы оставляет желать лучшего. Кстати, еще один человек, который у нас постоянно в конце списка – Валентин Чайка (депутат от «Единой России» – 430 место в рейтинге, КПД -15,13%), – сказал Мартынов.

Эксперт уточнил, что высокие показатели продемонстрировали те, кто принимал «очень активное участие в мероприятиях по предоставлению распространения инфекции». «Одним из основных спикеров по теме оказался депутат Геннадий Онищенко. Он за счет медийного шлейфа хорошо поднялся в своих показателях (5 место в рейтинге и КПД 55,5%). А вот руководитель профильного комитета по здоровью Дмитрий Морозов проявил себя как бюрократ и на пару пунктов опустился (38 место – был 36, КПД 40,17%)», – сказал политолог.

Согласно результатам исследования, лидером рейтинга вновь оказался глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников (КПД- 70,23%).

В тройку лучших вошли также глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров от «Единой России» (64,43%) и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от ЛДПР (64,42%).

Москва, Мария Вяткина

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