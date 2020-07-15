Трехдневные выборы: Госдума отказалась снять законопроект с рассмотрения

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутаты отказались снять с рассмотрения законопроект, разрешающий продлить голосование на выборах до нескольких дней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением убрать из повестки дня этот документ, который был внесен президентом РФ еще в 2012 году, а экстренная поправка про голосование поступила только накануне поздно вечером, выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов.

«Он (законопроект) внесен с нарушением регламента, – подчеркнул парламентарий. – В первом чтении закон был принят с единственной целью: предоставить политическим партиям возможность исключать членов комиссий с правом решающего голоса, которых они вводили». Ко второму чтению было сформировано две таблицы поправок: рекомендуемых к принятию, и к отклонению. «Очень прискорбно, что к этому имеет отношение председатель комитета по регламенту, – отметил депутат. – В таблицу поправок к принятию внесены поправки, в корне меняющие концепцию законопроекта».

Как выяснилось, соавтором поправок выступила председатель профильного комитета Госдумы Ольга Савастьянова. Согласно данным электронной системы нижней палаты парламенита, текст поправок там появился только после 22 часов 14 июля.

Глава думского комитета заявила, что после внесения меняющих суть законопроекта поправок, было изменено и его название. «Поэтому все поправки в соответствии с регламентом были решены, законопроект подготовлен для рассмотрения на заседании», – заключила она.

В итоге при голосовании предложение Иванова поддержали только 97 депутатов. 222 парламентария высказались против.

Однако после такого решения вопрос оказался не закрыт. На помощь коллеге пришел вице-спикер Госдумы, либерал-демократ Игорь Лебедев. «Мы просим хотя бы перенести третье чтение на следующую неделю (…). Восемь лет законопроект лежал, и вдруг за полчаса комитет решил внести туда поправки и принять его сразу во втором и третьем чтении», – сообщил он, указав, что ранее на заседании Совета Госдумы было принято решение включить этот законопроект в повестку дня на 15 июля, однако на тот момент «законопроекта еще было, он появился на свет вместе с поправками только вчера, после обеда состоялось заседание профильного комитета».

«Прискорбно, что комитет по регламенту является главным нарушителем», – поддержал коллег депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Он обратил внимание, что поправки в закон не могут рассматриваться без оценки правительства, если они требуют бюджетных расходов. Однако 2012 году правительство дало отзывы только на существовавшие на тот момент статьи законопроекта – а на новые нормы о голосовании в течение нескольких дней отзыва еще нет. «Мы требуем снятия с рассмотрения и проведения парламентского расследования!» – заключил Коломейцев.

Но этот аргумент Савастьянова также отмела. «Что касается по трем дням голосования, мы данным законом даем право избирательной комиссии принимать такого рода решения. Мы эти нормы не делаем обязывающими, поэтому обоснование не требуется», – заявила депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

Tele2 отказался отменить повышение тарифов по требованию ФАС: против оператора связи возбуждено дело. / Ночной шторм в московском регионе: повалены десятки деревьев, обесточены более сотни населенных пунктов. / «Недоверие зашкаливает»: в Мосгордуме раскритиковали главного столичного судью. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»