российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 июля 2020, 14:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Можно закрыть заседание?» В Госдуме заявили об отсутствии кворума

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

В зале Государственной думы нет кворума, на местах к 14 часам осталось менее 200 депутатов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента заявил представитель фракции ЛДПР Сергей Иванов.

«Не прошло и двух часов, как в зале уже находится меньше 200 депутатов, – обратился он к первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, который вел заседание в отсутствии Вячеслава Володина. – А то, что на табло показывает 353 проголосовавших – ну, у нас даже несмотря на пандемию, каждый голосует лично. Поэтому можно закрыть заседание, Александр Дмитриевич?»

Жуков ограничился коротким «спасибо», однако после выступления одного из докладчиков поинтересовался у Иванова, предлагает ли он включить в работу счетную комиссию. «Я думаю, что нет смысла сейчас нам это делать», – заявил Жуков.

Ранее Иванов уже указывал на отсутствие кворума на заседании Госдумы, однако тогда первый Жуков проигнорировал эти заявления. Инцидент произошел 16 апреля 2019 года. Вопрос, который решали в Госдуме, напрямую касался выборов в Московскую городскую думу.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

«Вы совершаете большую политическую ошибку»: «Единая Россия» продавила закон о трехдневном голосовании на выборах. / Турция и Россия договорились о возобновлении полетов: дата еще обсуждается. / Трехдневные выборы: Госдума отказалась снять законопроект с рассмотрения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Трехдневные выборы: Госдума отказалась снять законопроект с рассмотрения

Госдума готова утвердить трехдневное голосование на выборах

«Полный пшик»: некоммерческим организациям в России осложнят жизнь

На рынке останется 3-4 «карманных игрока»: Госдума уничтожает туриндустрию

«Мы зачем провоцируем эту повестку?» В Госдуме бурно обсудили конституционную поправку о границах РФ

Зюганов: в Хабаровске народ протестовал против произвола властей

Жириновский открестился от организации акций протеста в Хабаровске

«Ловят момент и настаивают на досрочных выборах»: депутаты готовятся к борьбе за Госдуму

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума,