«Можно закрыть заседание?» В Госдуме заявили об отсутствии кворума

В зале Государственной думы нет кворума, на местах к 14 часам осталось менее 200 депутатов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента заявил представитель фракции ЛДПР Сергей Иванов.

«Не прошло и двух часов, как в зале уже находится меньше 200 депутатов, – обратился он к первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, который вел заседание в отсутствии Вячеслава Володина. – А то, что на табло показывает 353 проголосовавших – ну, у нас даже несмотря на пандемию, каждый голосует лично. Поэтому можно закрыть заседание, Александр Дмитриевич?»

Жуков ограничился коротким «спасибо», однако после выступления одного из докладчиков поинтересовался у Иванова, предлагает ли он включить в работу счетную комиссию. «Я думаю, что нет смысла сейчас нам это делать», – заявил Жуков.

Ранее Иванов уже указывал на отсутствие кворума на заседании Госдумы, однако тогда первый Жуков проигнорировал эти заявления. Инцидент произошел 16 апреля 2019 года. Вопрос, который решали в Госдуме, напрямую касался выборов в Московскую городскую думу.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

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