«Власти будет сложнее доказать, что она не мухлевала»: эксперт оценил последствия трехдневного голосования на выборах

В случае принятия в третьем окончательном чтении законопроекта о трехдневном голосовании власти будет сложнее доказать легитимность результатов выборов. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов.

По мнению эксперта, кардинальных изменений в избирательном процессе не будет, однако работа наблюдателей усложнится. «Особых последствий нет. У нас и до этого достаточно часто применялось досрочное голосование, просто это станет более массово. Технически проблема будет у наблюдателей, потому что три дня сидеть на избирательном участке тяжело», – сказал Максимов.

При этом политолог отметил, что ситуация может повлечь более серьезную проблему – легитимность результатов выборов. «Трудности наблюдателей вызовут сомнения в прозрачности процедуры. Отношение к выборам будет более сомнительным. Власти будет сложнее доказать, что она не мухлевала», – пояснил эксперт.

Как сообщал «Новый День», поправки о трехдневном голосовании вносятся в законопроект о праве политических партий отзывать своих представителей из избирательных комиссий, принятый в первом чтении 8 лет назад. Сегодня, несмотря на возражения оппозиции, он был принят во втором чтении, третье назначено на 21 июля.

Москва, Мария Вяткина

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