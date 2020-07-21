«И «Справедливая Россия» плечо подставила…» Госдума окончательно приняла закон о трехдневных выборах

Сегодня на пленарном заседании нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении скандальный законопроект, разрешающий продлить голосование на выборах всех уровней до трех дней. За эту инициативу проголосовало 344 парламентария, несмотря на протесты парламентской оппозиции. «Скорее всего, поддержала и фракция ЛДПР, и «Справедливая Россия» плечо подставила», – с удовлетворением сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на нарушение процедуры рассмотрения документа при его обсуждении указал депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. Он обратил внимание, что на любой законопроект, предполагающий увеличение бюджетных расходов, требуется заключение правительства РФ, однако на лоббируемую «единороссами» новеллу правительственного вердикта не было. «Нам говорят – не потребуется дополнительных расходов. Как так можно говорить, коллеги? – возмутился он. – Три дня голосования, три дня закрытых школ… Учителя где будут в это время, в оплачиваемом отпуске? Сколько это стоит? Три дня охраны полиции, масса подзаконных актов и актов ЦИКа, почему сначала не подсчитали?»

Ни одного подзаконного акта к третьему чтению законопроекта нет – хотя ранее спикер Госдумы требовал не представлять на окончательное рассмотрение проекты законов без необходимых подзаконных актов, подчеркнул Нилов.

«Пусть нам будет труднее, пусть это потребует дополнительных усилий!» – заявил в ответ депутат от «Единой России» Андрей Исаев, с пафосом сообщив, что «все для народа», и «это будет безопаснее и лучше для людей».

«Благими намерениями вымощена дорога в ад», – заявил в ответ депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Он напомнил «единороссам», что ранее на выборах был убран порог явки, причем это касается даже голосования по кандидатуре президента. «Разве вы заботитесь об избирателях, делая минимальный размер оплаты труда в 12 130 рублей, и обязав их носить маски на 15 тысяч рублей?» – поинтересовался коммунист у политических оппонентов. «Причиной всех цветных революций была коррумпированная власть и отсутствие возможности контролировать честность выборов. Вы этим законом убираете последнюю возможность контроля за выборами. И это будет порождать протесты все больше и больше в условиях углубляющегося кризиса», – предупредил Коломейцев.

«Так нельзя», – заявил после его выступления Володин, и упрекнул депутата в «несоблюдении договоренностей». Спикер Госдумы отметил, что на прошлой неделе «единороссы» продавливали принятие закона сразу во втором и третьем чтении, однако пошли навстречу оппозиции и согласились перенести третье чтение на 21 июля. «И вы опять говорите о каких-то нарушениях», – обратился глава нижней палаты парламента к Коломейцеву, и тут же напомнил о том, что революцию в прошлом веке устраивали как раз коммунисты. «Вы сейчас бросаете камень куда? Не надо, нам это не нравится!», – повысил он голос. «Революцию не допустим!» – пообещал Володин.

В итоге скандальный закон, разрешающий продлить голосование на выборах все уровней до трех дней, был принят в третьем чтении при 344 голосах «за» и 51 – «против». Воздержавшихся не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

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