«Иное означало бы нарушение Конституции»: Госдума приняла поправки в закон об экстремизме

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении резонансный законопроект о поправках в закон «О противодействии экстремистской деятельности», который предусматривает санкции, в том числе, за призывы относительно территориальной целостности страны. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», «единороссы» демонстративно отказались голосовать по предложениям коммунистов, которые настаивали объявлять общенародный референдум по поводу всех решений об изменении границ не в пользу России.

Ко второму чтению законопроекта в Госдуму поступило всего три поправки, которые комитет по безопасности рекомендовал отклонить. Тем не менее, представители фракции КПРФ настояли на отдельном рассмотрении каждого предложения. Первое касалось формулировки поправки, которая включает в понятие «экстремизм» и призывы к изменению целостности страны, за исключением случаев делимитации и демаркации ее границ. «Красные» предложили исключения убрать, однако в «ЕР» указали на то, что в закон фактически переносится норма из Конституции, принятая на всероссийском голосовании менее месяца назад. «Иное означало бы нарушение Конституции», – подчеркнул глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Во второй поправке коммунисты предложили дать право всем гражданам России решать вопросы о передаче части территории страны другим государствам. «Чтобы не допустить потери территории РФ, как это произошло, например, в 2004 году в Хабаровском крае, – обратил внимание депутат от КПРФ Алексей Куринный. – Или в 2011 в Баренцевом море, когда на основании международного договора производится делимитация и демаркация границ, и только голосами парламента утверждается это решение». Изменения коммунисты предложили внести в закон о референдуме, чтобы подобные нормативные акты принимали не только Госдума и Совет Федерации, а все население страны. «Есть территориальные потери – выносится на референдум, – пояснил парламентарий. – Дают люди «добро» на отчуждение территории – оно происходит. Это более четкая защита».

Однако депутаты от «ЕР» выступили против, заявив, что поправка вносит изменения сразу в два закона – о референдуме и о противодействии экстремизму, и ее авторам надо выйти с двумя отдельными поправками.

В результате инициативу коммунистов поддержали только 42 парламентария, при этом против и воздержавшихся не было. «Единая Россия» проигнорировала голосование.

Законопроект во втором чтении был принят при поддержке 377 депутатами при одном воздержавшемся.

В третьем чтении документ будет рассмотрен завтра, 22 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.07.20

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