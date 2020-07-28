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Вторник, 28 июля 2020, 18:48 мск

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Экс-главе Коми предъявлены новые обвинения

Вячеслав Гайзер, фото: sledcom.ru

Бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены. По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы республики Коми, в период с 2013 по 2014 годы дал главе муниципального образования городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов. Такое решение было принято в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера.

«В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и иных мероприятий, направленных на окончание расследования уголовного дела.

Как сообщал «Новый День», Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Суд признал экс-главу республики виновным в мошенничестве, но оправдал по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе.

Москва, Светлана Антонова

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