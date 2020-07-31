Падение российской валюты: евро превысил уровень в 87 рублей

Сегодня европейская валюта продолжила активный рост по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Московской бирже курс евро подорожал почти на рубль и превысил уровень в 87 рублей, тогда как в начале неделе был ниже 84.

В ходе торговой сессии «европеец» достигал 87,4825 рубля, а к 11:30 мск средневзвешенный курс колебался в пределах 87,25. То же время курс доллара на биржевых торгах подорожал до 73,5 рубля. Для сравнения: официальный курс евро на сегодня составляет 73,3633 рубля, евро – 86,2532.

Эксперты связывают рост курса евро с общемировой тенденцией – на международном финансовом рынка наблюдается падение стоимости американской валюты. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич обратил внимание, что за последнее время «европеец» по отношению к доллару показал прирост на 6%, что является восьмым самым сильным укреплением в истории данной валютной пары с 1998 года и самым резким ростом за 10 лет.

«Это может быть началом длительного процесса, способного запустить многолетний тренд роста EURUSD. Пока сложно сказать, будет ли это неровное и очень волатильное движение, как в 2008-2010, либо же мы увидим, как один мощный импульс роста будет следовать за другим, как было в 2001-м», – отметил Купцикевич в своем обзоре, добавив, что шансы на многолетнее снижение курса американской валюты остаются высокими.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.07.20

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