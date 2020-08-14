Гречка стала лидером среди подорожавших продуктов в России

В России на фоне коронавирусных ограничений самым подорожавшим продуктом оказалась гречка. Цены за год подскочили более чем в 1,7 раза, розничная стоимость росла вслед за оптовой.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, в июле этого года средняя розничная цена гречневой крупы по сравнению с июлем 2019 года поднялась более чем в 1,7 раза до 87,1 рубля за 1 кг. По словам гендиректора аналитической компании «Прозерно» Владимира Петриченко, розница подняла цены вслед за оптовиками. Сейчас килограмм гречневой крупы в оптовой закупке стоит около 48 рублей – это в два раза дороже, чем год назад. Эксперты объясняют низкие цены в 2019 году перепроизводством в предыдущие годы. После сокращения площадей посевов цена стала расти.

При этом в резком взлете цены есть также коронавирусная составляющая – в условиях ажиотажного спроса на продукты долгого хранения, который начался в середине марта, оптовики стали повышать цену. Однако после того как спрос стабилизировался, таких резких скачков стоимости гречки больше не отмечалось.

В свою очередь, коммерческий директор торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев пояснил, что поставщики стали повышать оптовую цену с апреля, объясняя это дефицитом сырья.

Москва, Татьяна Дорофеева

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