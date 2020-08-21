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Пятница, 21 августа 2020, 12:23 мск

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ЦБ аннулировал лицензию банка «Славянский кредит»

Фото : РИА «Новый День»

Центробанк аннулировал лицензию у ООО КБ «Славянский кредит». Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Основанием для такого решения стало ходатайство самой кредитной организации о ее добровольной ликвидации, которое было направлено в ЦБ.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

По величине активов кредитная организация занимала 287 место в банковской системе РФ.

Напомним, в конце июля Банк России отозвал лицензию у московского «Народного банка». Поводом послужили неоднократные нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность.

Москва, Мария Вяткина

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,