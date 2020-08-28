Политический кризис в США: рушится главный стержень американской демократии

Американская государственность трещит по швам – главный политический институт страны, институт президентства, распадается на глазах всего мирового сообщества. Ситуацию усугубляет раскол внутри обеих партий и заявление действующего президента США Дональда Трампа о третьем сроке. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты на пресс-конференции в Москве.

Президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН, академик РАН Александр Дынкин отметил, что сейчас в США разворачиваются очень драматические события.

«Истеблишмент не поддерживает 45-го президента. В этом одна из проблем, которую Америке предстоит решить, кто бы не победил. Обычно американцы надеются на выход из кризиса за счет силы своих институтов. Но важнейший институт президентства испытывает большое напряжение. Демократы четыре года его раскачивали попыткой импичмента, работой комиссии Миллера, непрерывной атакой СМИ», – сказал Дынкин.

«Институт президентства сегодня шатается. Мы довольно спокойно наблюдаем за этим, но ситуация в Америке очень кризисная, наэлектризованная», – добавил он.

Эксперт обратил внимание, что масло в огонь подливает и заявление Трампа о том, что он пойдет на третий президентский срок, о чем в американской повестке не говорили десятилетиями.

«Трамп пугает демократов, что он пойдет на третий срок, что не будет признавать результаты почтового голосования. Я думаю, что это было направлено на то, чтобы пощекотать нервы демократов. В этом была некая хулиганскость, но кто-то на это реагирует…» – отметил Дынкин.

Негативно на политическую ситуацию влияет и раскол элиты, который наблюдается в обеих партиях, считает он.

«Большая проблема будущего срока, кто бы не стал президентом, раскол. Он есть и у республиканцев. Один мой американский коллега говорил, что Трамп – угонщик. Он угнал Республиканскую партию старого истеблишмента», – сказал академик.

В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов обратил внимание, что съезд республиканцев показал некое перемирие внутри партии.

«Накануне съезда многие лидеры и патриархи Республиканской партии резко критиковали Трампа, отмежевались от него. Это и Джордж Буш-младший (экс-президент США – прим. ред.), и Колин Пауэлл (бывший госсекретарь США – прим. ред.), и другие уважаемые и признанные лидеры консервативного движения в Америке. Казалось бы, это должно быть отражено в работе самого съезда. Но на съезде такого диссидентства не было», – сказал Кортунов.

Он напомнил, что даже политические оппоненты Трампа внутри партии «в ходе съезда молчали».

«Ему удалось подавить оппозицию и заставить своих противников в партии присоединится к его генеральной линии. Это достижение Трампа, особенно на фоне того, что раскол демократической партии не преодолен», – считает он.

Однако, как считают эксперты, говорить о том, что позиции Трампа сейчас выигрышнее, чем его противника демократа Джо Байдена, рано. По их оценке, на исход предвыборной гонки может повлиять еще множество факторов, в том числе вторая волна коронавируса.

Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на выборах будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис. Замеры общественного мнения показывают, что вероятность победы Байдена довольно высока.

Москва, Мария Вяткина

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