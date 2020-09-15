российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 сентября 2020, 12:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Сергей Миронов выступил за отмену трехдневного голосования

«Справедливая Россия» предложила после окончания коронавирусных ограничений вернуться к одному дню голосования, отказавшись от практики проведения его в течение нескольких дней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой сегодня перед открытием осенней сессии Госдумы выступил лидер партии Сергей Миронов.

Комментируя прошедшие выборы, Миронов заявил, что «эсеры» считают возможным переход на старую систему голосования. «Именно в этот период в 2020 году мы считали возможным и необходимым трехдневное голосование, беспокоясь о здоровье людей,– пояснил политик. – Но в будущем, когда у нас не будет пандемии, мы считаем возможным возвращение к одному дню голосования».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.09.20

Противостояние США с Россией в Арктике является «ночным кошмаром». / Заболеваемость коронавирусом в России растет третий день подряд. / В Москве школьник попал под электросамокат и оказался в больнице с сотрясением мозга. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

В Госдуме попытаются заставить ПФР платить за ошибки с начислением и выплатой пенсий

«Побыстрее застолбить за собой большинство, и рулить дальше…» Кремль готовится к досрочным выборам в Госдуму

В Госдуме хотят позволить подросткам водить машины с 16 лет

Розничных торговцев на рынках обяжут обзавестись кассовыми аппаратами

«Надо усилить и ответственность родителей»: «Единая Россия» в Госдуме хочет снизить «уголовный порог» до 12 лет

В Госдуме заговорили о полной отмене налогов для бизнеса за время кризиса

Госдума решит, позволить ли рыбакам-любителям торговать рыбой

В госдуме призвали на время запретить караоке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Выборы, Политика, Россия, Госдума,