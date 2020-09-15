Сергей Миронов выступил за отмену трехдневного голосования

«Справедливая Россия» предложила после окончания коронавирусных ограничений вернуться к одному дню голосования, отказавшись от практики проведения его в течение нескольких дней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой сегодня перед открытием осенней сессии Госдумы выступил лидер партии Сергей Миронов.

Комментируя прошедшие выборы, Миронов заявил, что «эсеры» считают возможным переход на старую систему голосования. «Именно в этот период в 2020 году мы считали возможным и необходимым трехдневное голосование, беспокоясь о здоровье людей,– пояснил политик. – Но в будущем, когда у нас не будет пандемии, мы считаем возможным возвращение к одному дню голосования».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.09.20

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