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Вторник, 15 сентября 2020, 15:14 мск

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Выборы превратились в «грязный винегрет»: Зюганов потребовал срочно провести в Госдуме слушания по итогам ЕДГ

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер КПРФ, глава партийной фракции в Госдуме Геннадий Зюганов заявил беспрецедентных нарушениях на прошедших выборах, и предупредил о грядущем политическом дефолте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик подчеркнул, что компартия не признает итоги выборов там, где были отстранены ее кандидаты, и предложил срочно рассмотреть на парламентских слушаниях ситуацию в стране, включая вопросы трехдневного голосования.

«Мы считаем, что махинации на выборах достигли предела, – заявил Зюганов на открытии осенней сессии Государственной думы. – Или мы приведем все в норму в соответствии с законом, или мы неизбежно придем к политическому дефолту и борьбе на улице. Потому что если нет возможности исправить бюллетенем, остается один способ: его история знает – или булыжник, или винтовка. Мы против, мы за мирное решение проблемы».

Как сказал Зюганов, искусственно созданные политические партии требуют крупных финансовых вливаний, однако они не могут заменить собой реальную политическую борьбу, и россияне это отлично видят – поэтому не желают участвовать в таких профанациях. При этом лидер «красных» заявил, что «учитель и ученый должны быть главными в стране, а сегодня учителя превратили в того, что ворует голоса на выборах и разлагает общество».

«Народ не хочет идти на грязные выборы, и не пойдет, – сказал Зюганов. – Но он все больше смотрит исподлобья на этот курс и эту политику, вы это должны почувствовать по Хабаровску и другим регионам».

Ситуацию в Ростове Зюганов назвал «абсолютно криминальной и бандитской». «Мы считаем, что ситуация требует срочного рассмотрения на слушаниях в Государственной думе, – веско заявил он. – Я настаиваю. Я писал письмо в Совет безопасности, чтобы мы эти вопросы рассмотрели в комплексе: и геополитическую безопасность, технологическую и политическую. Когда разрушаются партии, которые функционируют в Думе, когда администрация президента плодит живопырки, за которыми нет ни идеи, ничего, все это превращается в грязный винегрет, замешанный на криминале, воровстве и унижении граждан. Это хорошо никогда в истории не заканчивалось».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.09.20

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