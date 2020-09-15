В Госдуме предложили убрать избирательные участки из школ

Избирательные участки должны быть убраны с территорий школ. Об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, выступая сегодня на первом в осенней сессии заседании нижней палаты парламента.

«Мы будем предлагать отменить вот этот эксперимент, мы считаем неудачный, с голосованием в течение трех дней, да еще и в школах. Нужно политику убрать из школы. Из храма науки нужно убрать ростовщиков, политтехнологов, эту не всегда чистую историю», – заявил Нилов, отметив, что соответствующий законопроект фракция хочет включить в приоритетные.

Ранее сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя итоги завершившихся выборов, заявил, что «учитель и ученый должны быть главными в стране, а сегодня учителя превратили в того, кто ворует голоса на выборах и разлагает общество».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.09.20

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